4大原因必衝冰島！來回4萬有找 達人：還能在東京玩半天
2023年是國門正式開放的第一個新年，台灣旅客們不僅紛紛踏上久違的短線東北亞、東南亞旅程，長線歐洲、美洲等旅程也逐漸動起來，其中「機票獵人蓋瑞哥」列出「今年必衝冰島的4大原因」，除了有超划算價4萬元有找以外，該組合還可以一次體驗到4個航空公司、6個航段、7個機場，喜愛日本的朋友也可以在東京滯留13小時衝市區玩半天多，相當划算的組合價趕緊看下去。
記者汪睿琦/綜合報導
蓋瑞哥在臉書分享飛冰島的划算機票，由台北松山機場坐中華航空到東京羽田機場轉機，停留13小時後，再搭德國漢莎航空飛往德國法蘭克福機場轉機，最後抵達冰島雷克亞維克機場。回程部分，先從冰島雷克亞維克出發飛往奧地利維也納，再到東京成田轉機飛回桃園國際機場。
蓋瑞哥表示，這趟旅程除了飛冰島只要33015元划算價外，還可以一次滿足4大願望：
願望一：夏天飛冰島
機票啟航月份為5-9月份，台灣熱氣騰騰的天氣到了冰島卻是相當宜人，更令人興奮的是，冰島到了夏天冰川就會解凍，旅客還能看到驚人的瀑布等大自然的鬼斧神工景象，何樂而不為？
願望二：體驗4個航空公司
機票行程將由4大航空執飛，包含中華航空、德國漢莎航空、奧地利航空、長榮航空，和稱為「大四喜」，對喜愛體驗、解鎖機上服務的旅客無疑是快速「累點」的機會！
願望三：共計6個航段
去冰島來、回都是雙轉機，途中會停靠德國、奧地利、日本等地，最讓人興奮的是，去程經過羽田機場會有13小時停留在東京市的時間，想要進到市區大買特買也超方便。
願望四：7個機場
喜歡體驗貴賓休息室的朋友絕對會心動！上述提到來回冰島行程雙轉機，途中會經過松山、羽田、法蘭克福、雷克亞維克、維也納、成田、桃園7個機場，停留時間若沒有規劃出去走走，各大機場的休息室也是旅人樂於解鎖的地方。同樣熱愛逛機場休息室的蓋瑞哥就興奮表示，保守估計一趟可以解鎖8個以上貴賓室成就！