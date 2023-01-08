李連杰1家4口正面照曝光！2女兒仙氣爆棚 激似媽媽利智
現年59歲的「功夫皇帝」李連杰，曾演出多部動作經典電影，成為全球華人巨星之一，篤信佛教的他，近日就帶著全家人到尼泊爾旅遊，也順便造訪當地的宗教聖地，也睽違許久曬出難得的全家照，立刻掀起網友討論，尤其是兩位女兒Jane和Jetta，長髮飄肩充滿仙氣，似乎有著媽媽利智當年的影子。
娛樂中心/綜合報導
據了解，李連杰於1999年與素有「五十年難得一見的美女」之稱的港星利智結婚，並先後生下大女兒Jane、二女兒Jetta，婚後，利智也逐漸淡出螢光幕，專心照顧家庭，僅有李連杰持續有作品演出，直到2018年才鮮少出現在螢光幕。近日，李連杰就帶著老婆和2位女兒一同前往尼泊爾慶生，並造訪當地宗教聖地，同時也曝光1家4口難得全家照。
令人驚豔的是，現年22歲的女兒Jane和19歲女兒Jetta外型出眾，都散發著仙氣，臉蛋非常清純，讓不少網友形容有媽媽當年的美貌，不過，利智也不惶多讓，即便已經61歲，氣場卻完全不輸女兒，一身低調的裝扮微笑入鏡。據了解，其實李連杰非常疼愛老婆，也已經把全數身家通通交給利智管理，而在2018年拍完電影《花木蘭》之後，因身體狀況欠佳的關係，鮮少公開露面，專心推廣公益以及武術上面。（編輯：詹鎰睿）