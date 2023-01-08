蔡依林23場巡演撈6.8億！終場被歌迷撩「新莊土玫瑰」
蔡依林Jolin「UGLY BEAUTY世界巡迴最終場」再拋驚喜彩蛋，每天都在曲目上安排「小驚喜」的Jolin這次在今（8）日，也就是最後一場特別選唱了這次巡演從沒唱過的《電話皇后》跟《愛上了一條街》。而這場橫跨3年、共唱了23場的巡演，在今晚將寫下完美的句點，23場總成本約4億、吸金約6.8億，包括共換上35套的華麗服裝，不僅誠意十足，更讓UGLY BEAUTY宛如時尚盛宴般精彩。
記者吳雨婕/台北報導
《電話皇后》跟《愛上了一條街》這兩首歌也是許多歌迷心目中的最愛「遺珠」，被稱為允諾天后的Jolin特別滿足歌迷心願再加碼獻唱，也成了這次巡演首唱曲目，可說誠意十足。配合曲風輕快的《電話皇后》，編舞老師特別臨時現場編舞，為此Jolin還在當天下午彩排時跟著舞群練舞，現學現賣的她在演唱會上展現「舞功」，掀起全場高潮。
值得一提的是，歌迷會在這次巡迴最終場6場裡，都特別準備了不同的應援道具在現場為Jolin喝采，從第一天的紙皇冠、旗幟、到玫瑰花，每種應援道具可說創意十足，在最後一場的演唱會上，歌迷會更準備了一款融合「擋泥板」及「檳榔盒」風格的小海報，除了特別選了Jolin的美照外，上面還特別印上「新莊土玫瑰」及「我愛怪美的」兩行字，藉由頗有「土味情話」的告白字句獻給Jolin，令人會心一笑。