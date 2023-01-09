小甜甜老公露臉了！洩老婆私下2狠招 想讓他無法出庭
女星小甜甜（張可昀）和老公宋先生結婚近2年，目前分居鬧婚變，因為曾對老婆動粗，如今已成眾人撻伐對象，年僅25歲的他，對於輿論顯然無法招架，昨（8）日露臉接受媒體訪問當場淚崩，駁斥老婆的公開指控，甚至指控打離婚官司時，懷疑小甜甜疑似私下搞小動作，似乎不想讓他出庭。
記者江芷稜/綜合報導
宋先生承認家暴錯誤，也不滿前妻允諾原諒、撤告都是假象，根本無意和解，夫妻信任關係徹底崩盤！他表示首次出庭時，前一晚設好鬧鐘時間，但當天睡到下午1點才發現鬧鐘根本沒響，檢查後才發現鬧鐘全被關掉，便懷疑是老婆所做。 第二次開庭前一晚，小甜甜還拿他手機滑，他擔心會被刪對話，結果仔細檢查發現鬧鐘全被關掉，還好提早發現，沒有耽誤開庭時間。不過，兩人邊打官司還住在同一屋簷下，互相提防彼此，此行為已經讓網友無法理解。
而訴訟期間，由於教友幫忙協調，想勸和這對小倆口，宋先生聽聞小甜甜曾傳訊給教友，表示有意撤告，不想浪費社會資源，讓他放軟態度，誤以為不用出庭就能解決紛爭，差點缺席開庭，在書記官勸導「去比較好」下選擇現身，結果發現小甜甜不但沒撤告，還請了專業律師到場，這2種小動作終於讓他死心，知道老婆根本無意和解，還想在法律上對自己不利。而小甜甜日前發表律師聲明，不再回應官司一事，只在社群平台表示會努力工作，拚完這檔八點檔後，無論接下來再辛苦再累都會堅持下去，展現為母則強的毅力。
※【NOWnews 今日新聞
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