Mister Donut草莓季「買6送3」　雪兔等9款甜甜圈超欠吃

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經典必吃的波堤則推出顏值超高的「雪花草莓波堤」華麗登場，草莓波堤沾上嘎滋酸甜白草莓醬及莓果可可雙色刮屑，打造超夢幻的繽紛雪感，入口還有雙重嘎滋咬感！應景的「草莓蜜桃雪兔」造型甜甜圈，不只造型有夠Q萌，內餡則加入草莓與蜜桃雙果甜蜜出擊，一共有3種表情超欠吃。
同場加映網美甜甜圈「蜜糖草莓波堤」，以及擁有蛋糕口感的姊妹甜甜圈「蜜糖草莓歐菲香」，外表裹滿薄脆草莓蜜糖，豐富享受double草莓的幸福滋味。另外搭配微酸V、嘎滋草莓巧克力醬的「嘎滋白草莓波堤」和奢華版「3重草莓波堤」，可是吃得到真實草莓乾粒；「草莓蜜桃波堤」也藏有富含果肉的草莓蜜桃鮮奶油擠滿沾附嘎滋醬的草莓波堤夾層，每一口都莓完莓了超療癒。
今年草莓季還有多款限定飲品，除了經典熱銷、使用瑞穗鮮乳的「哞~草莓牛奶」，還推出2款搭配時令水果香橙的「粉莓香橙冰茶」、「粉莓香橙蘇打」清爽飲品，分別加入青茶或氣泡水，清爽又酸甜。喜歡熱茶的粉絲，千萬別錯過帶有果肉的酸甜草莓醬、並加入富含熟果甘甜風味的「熱草莓烏龍茶」及「熱琥珀烏龍茶」，溫暖又窩心，同樣1/10同步上市。
每每推出新品當然也會記得寵愛大家的Mister Donut，同步祭出Mister Donut草莓季「買6送3」，及「草莓及烏龍飲品第2件5折」優惠活動。1/10(二)～1/15(日)，活動期間挑選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品，其中3個就由Mister Donut招待。指定商品為草莓蜜桃雪兔、蜜糖草莓波堤、蜜糖草莓歐菲香、嘎滋白草莓波堤、3重草莓波堤、雪花草莓波堤、草莓蜜桃波堤、草莓棉花糖波堤、北海道乳酪草莓歐菲塔、北海道乳酪草莓可可歐菲塔；限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品。
1/10(二)～12/31(日)則有「指定飲品享第2杯5折」優惠，於草莓季新品期間，指定飲品為草莓及烏龍飲品，包括哞~草莓牛奶、粉莓香橙蘇打、粉莓香橙冰茶、熱草莓烏龍茶、熱琥珀烏龍茶；第2件5折為價低優先折扣，而且自帶飲料杯還可以再享環保優惠5元喔。
另外，美式甜甜圈Krispy Kreme則推出新年「兔來運轉」造型甜甜圈，以充滿福氣的圓滾滾兔兔作為主角，搭配大人小孩都愛吃的牛奶巧克力與牛奶卡士達內餡，有夠會討人歡心；代表平平安安的蘋果造型是飽滿的夾心貝灌入蘋果醬，外層再淋上蘋果糖霜，香氣四溢；寓意吉祥如意的橘子，則以經典糖霜搭配柑橘巧克力，新春送桔利。即日起至2/9(四)推出兩款裝有3顆兔年甜甜圈的「兔來運轉禮盒」，特價6入280元（原價300元），12入460元（原價570元）；還有「兔來運轉套餐」，只要購買新春甜甜圈或新春禮盒，加購任一大杯飲品折15元；1/21(六)還推出「除夕團圓聚」買1送1，當日購買「兔來運轉禮盒」6入／12入，即贈原味糖霜甜甜圈6入／12入，買大送大、買小送小，每間門市限量50名。