為白家綺洗冤屈！小甜甜尪心疼發聲：他們嚴厲指責我動手
小甜甜和老公因家暴鬧婚變，勸和的教友幫忙協調，未料「公親變事主」，被視為容忍家暴發生，包括宋逸民、陳維齡夫婦和白家綺、吳東諺夫婦都被網友罵翻，白家綺的社群平台被留言灌爆，吳東諺被要求退出8點檔，讓當事人宋先生看不下去，昨（8）日出面為教會說話，表示事件發生當時，白家綺夫婦有嚴厲責罵他，並沒有容忍家暴，很心疼他們受到網暴。
記者江芷稜/綜合報導
宋先生昨（8）日接受《壹蘋新聞網》專訪，先為家暴一事道歉，也澄清了後續5項指控，包括小甜甜手腫起來不是他打的，而是對方用手打他造成；影片不是偷拿手機傳送，而是透過共同友人取得；沒說過「沒有再打她第二次就是最好道歉」，是指自己最大的改變是沒再動手；且一直都有賺錢分擔家計，沒有吃軟飯；也並未在浴缸大便，是在浴缸清洗髒污的褲子。
除了為自己伸冤，他也向被波及的親友、教友道歉，認為大家都是好意幫忙他們繼續走下去，沒想到會影響演藝事業，尤其是小甜甜怒控白家綺、吳東諺夫妻檔堵在警局外，阻止她去驗傷，讓宋先生相當不平，透露事發當天，吳東諺很嚴厲地對他說「不管怎樣，你再怎樣都不應該動手」，他當下認錯道歉，並無容忍暴力。
他澄清，教友都想努力勸和，沒有人阻止小甜甜驗傷，因為她是悄悄去醫院檢查，所以無從阻止，也很感謝去年加入教會後，每當夫妻有爭執時，白家綺夫婦無論時間早晚，都會放下自己家務事，當面或透過電話幫忙協調，很心疼她們現在被罵成這樣，所以一定要說句公道話，「我也是當事人，我知道他們為了我們夫妻付出多少心力」。
※【NOWnews 今日新聞
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