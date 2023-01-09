立委補選小勝吳怡農5780票　王鴻薇坦言：對結果很滿意

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原外界看好補選王鴻薇將大勝吳怡農，但最終也僅險勝5780票。王鴻薇也被問到，認為贏太少的原因在哪？她表示，昨天選舉結果個人很滿意，本命區北松山票有開出，而中山區原來覺得打平就算贏，雖昨天確實有輸，但票數讓她覺得成績還不錯。
王鴻薇強調，這樣的票數差也可以提醒、警惕她自己，未來必須更努力，若是大贏，「到時我自得意滿不就糟糕了？所以選舉結果我很滿意」。王鴻薇也說，選舉最後結果很多因素，選前大家擔心投票率偏低，所以有全力來催，也看到補選投票率果然很低，但至少他們在選前有危機感，催投票率是正確的。
媒體追問，進立法院後最想質詢誰？王鴻薇回應，一定會有行政院長及部會首長，不管什麼議題行政院長應負最後責任，她也強調若屆時蘇貞昌還是院長，若總質詢碰到一定會質詢蘇貞昌；另外她在選前就提到，包含國安局長陳明通、NCC，及核二三廠延役經濟部就含在其中，還有社會安全網等議題，要質詢單位非常的多。
至於何時會請辭議員？王鴻薇則說，昨立法院有跟他們聯絡，並拿資料要求他們填寫，急著要收的是有關國籍問題需先寫，至於其他相關問題則再連絡；她指出，會再了解一下立法院與議會流程，「但我不擔心啦」，民進黨立委何志偉、高嘉瑜都是議員轉任立委，全都有前例可循。