巷仔內／王鴻薇接棒蔣萬安入立院　可望成為新一代女戰神

立委補選小勝吳怡農5780票　王鴻薇坦言：對結果很滿意

▲北市第三選區立委補選昨落幕，王鴻薇獲6萬519票險勝吳怡農，王鴻薇今稍早受訪坦言對結果滿意，本命區北松山票有開出來。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.09）
▲北市第三選區立委補選昨落幕，王鴻薇獲6萬519票險勝吳怡農，王鴻薇今稍早受訪坦言對結果滿意，本命區北松山票有開出來。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.09）

記者翁子竣／台北報導

北市第三選區（中山、北松山）立委補選昨落幕，國民黨候選人王鴻薇拿下6萬519票，險勝民進黨候選人吳怡農的5萬4739票，兩人差距僅5780票。不過，王鴻薇今（9）日受訪則坦言對選舉結果很滿意，本命區北松山票有開出來，並強調若最後大贏，導致她自得意滿不就糟糕了？

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立委補選勝選後首日，王鴻薇今接受媒體聯訪，被問到何時起規劃謝票？王鴻薇說，謝票明開始，規劃會去市場並印製春聯先拜年，也會採車隊方式謝票。對於中山區仍是小區，王鴻薇也強調，未來會持續拜訪里長，這段時間中山區很多社團無法完全拜訪，接下來也會跟一些社團接觸，看看能否幫忙民眾些什麼事。

原外界看好補選王鴻薇將大勝吳怡農，但最終也僅險勝5780票。王鴻薇也被問到，認為贏太少的原因在哪？她表示，昨天選舉結果個人很滿意，本命區北松山票有開出，而中山區原來覺得打平就算贏，雖昨天確實有輸，但票數讓她覺得成績還不錯。

王鴻薇強調，這樣的票數差也可以提醒、警惕她自己，未來必須更努力，若是大贏，「到時我自得意滿不就糟糕了？所以選舉結果我很滿意」。王鴻薇也說，選舉最後結果很多因素，選前大家擔心投票率偏低，所以有全力來催，也看到補選投票率果然很低，但至少他們在選前有危機感，催投票率是正確的。

媒體追問，進立法院後最想質詢誰？王鴻薇回應，一定會有行政院長及部會首長，不管什麼議題行政院長應負最後責任，她也強調若屆時蘇貞昌還是院長，若總質詢碰到一定會質詢蘇貞昌；另外她在選前就提到，包含國安局長陳明通、NCC，及核二三廠延役經濟部就含在其中，還有社會安全網等議題，要質詢單位非常的多。

至於何時會請辭議員？王鴻薇則說，昨立法院有跟他們聯絡，並拿資料要求他們填寫，急著要收的是有關國籍問題需先寫，至於其他相關問題則再連絡；她指出，會再了解一下立法院與議會流程，「但我不擔心啦」，民進黨立委何志偉、高嘉瑜都是議員轉任立委，全都有前例可循。

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