喊話超徵稅收追查到底　王鴻薇：不能發完現金就算了

北市第三選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇獲6萬519票勝出，其競選期間拋出還稅於民政見，也促行政院最終拍板決議普發現金6000元。對此，王鴻薇今（9）日受訪強調她也支持普發現金，但建立還債制度更重要。王鴻薇直言總統蔡英文政府6年超徵稅收1.1兆，現在民進黨卻只想發完現金就算了，但她一定會繼續追查到底，不能就算了。
記者翁子竣／台北報導
去年政府超徵稅收4500億，中央決議挪其中1400億元與全民共享，預計春節後普發現金每人6000元。王鴻薇今受訪被問到，還稅於民恐要拖到年後。她認為，還稅於民她非常在意的是，納稅人的錢要怎麼用？大家看到普發現金很高興，但不應該是碰到選舉時的政策性買票。
王鴻薇表示，還稅於民除要爭取將超徵徵稅收還給人民，普發現金她本身也支持，但更重要的是需建立制度，所有超徵稅收流向應公開透明。王鴻薇說蔡政府6年超徵1.1兆，現在拿個1400億大家覺得很滿意，此後就覺得這些錢都沒問題，「對不起我不能接受，我會繼續追查。」
王鴻薇直言，超徵稅收應建立固定的還債制度，否則永遠債留子孫，這是不對的事；她強調，還稅於民是很大的論述，但現在看到民進黨與行政院卻只想操作為，現在都在講還稅於民，那發現金發完就算了，「但我覺得不能就算了」，所有稅收與納稅人的錢流向哪？她一定會追查。