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普拿疼賣1500！北市藥師將送公平會　年後開懲戒委員會

▲普拿疼退燒藥爆缺藥潮，北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市衛生局將其送公平會，預計年後會開懲戒委員會。（示意圖／Pfizer/Handout via 路透社）
▲普拿疼退燒藥爆缺藥潮，北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市衛生局將其送公平會，預計年後會開懲戒委員會。（示意圖／Pfizer/Handout via 路透社）

編輯中心／綜合報導

日前爆發普拿疼退燒藥缺藥潮，一名在台北市執業藥師，涉嫌哄抬普拿疼價格，一盒賣價高達1500元，由於事涉公平交易法，北市衛生局與消保官已聯合展開調查，今（9）日衛生局表示，事後稽查現場並無發現有販售1500元或囤貨情，但已分別將該案轉送公平交易委員會調查有無哄抬，年後也會針對該藥師的行為，召開懲戒委員會。

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全案源於一名台北市文山區洪姓藥局老闆，遭民眾投訴喊價普拿疼一盒1500元，藥師公會因此到場了解，北市衛生局與消保官也聯合展開調查，沒想到洪姓藥師一開始先辯解，後又因錄音檔被公開了才改口，但卻提到「我不道歉，大不了不做了」，引發藥師公會怒火，怒批「說謊還拒絕道歉，態度惡劣、不遵守藥師倫理」，揚言絕對「不輕放，一定懲處」。

▲台北市一名洪姓藥師賣普拿疼一盒1500元引發爭議。29日他發表道歉聲明。（圖／翻攝畫面）
▲台北市一名洪姓藥師賣普拿疼一盒1500元引發爭議，事件延燒後他發表道歉聲明。（圖／翻攝畫面）
針對此案，北市衛生局已會同消保官前往稽查，現場沒有看到大量同類藥品囤貨的狀況，在銷售紀錄上也沒有看到特別比較高價位銷售的情形，目前已將相關資料轉送公平交易委員會，讓委員會依據事證來認定有無哄抬；而藥師公會全聯會將其移付懲戒委員會，北市衛生局也證實上週已收到公文副本，正本也已繳交給台北市藥師公會。

根據《公平交易法》，此事由公平交易委員會進行調查，若有多家藥廠涉及聯合哄抬，最高可開罰1千萬；或依同法第25條，了解是否足以「足以影響交易秩序」，可依法開罰5萬到2500萬。（編輯：林莞茜）

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