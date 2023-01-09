《性侵害犯罪防治法》將三讀　王婉諭籲完善影像移除機制

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王婉諭表示，雖然肯定行政院版「性侵害犯罪防治法」增訂「移除性私密影像」的法源依據，「兒少性剝削防制條例」增訂「比對、限制瀏覽同一性影像」，但仍有四大點可以改進的內容。
王婉諭指出，首先，為了限制違法內容的散布，網路服務業者除了受到政府通知移除影像以外，也應該同時對濫用服務的使用者進行相應的處置，例如：限制犯罪帳號的使用權限。第二，成人性私密影像之移除應比照《兒少性剝削防制條例》作法，業者須比對該平台中所有同一的性影像，並整批下架移除。第三，政府應鼓勵或要求業者進行內容自律、建立相關移除違法內容的機制，以及建立使用者的申訴管道。最後，明定網路服務業者若有正當理由未盡速下架違法影像而不受裁罰，然而，其下架和改善義務仍然存在，主管機關得指示繼續下架和做出需要的改善。
李宏文表示，樂見立院修法採納民團主張，加重拍攝、散布、播送兒少性影像者的刑責，並擴大通報對象、增列持有兒少性影像者的罰則，初犯即科處刑責等。同時，李宏文呼籲，政府應強化各項配套機制，包括：擴編兒少性剝削防制相關人力與經費，落實新法規定；兒少網安教育應加強辨識網路誘拐、性剝削等新型犯罪手法，改採受害案例「情境式演練」方式；第三，各部會停止互踢皮球，中央盡速成立兒少網路安全專責主管單位。
陳逸玲提出三個提醒。首先，網路誘拐行為應立法。第二，雖然修法提高了刑責，但需要充足的犯罪偵查人力及資源，才能確保遏止犯罪。最後，需要兒少友善的司法流程，避免被害人二次傷害。
杜瑛秋指出，在交友軟體及網路遊戲盛行的社會，不論兒少或成人都容易暴露在性誘拐與誘騙取得性影像，進而散佈影像或勒索金錢的困境。杜瑛秋呼籲，數位性隱私教育應可提前到幼兒園兒童及其家長，降低被性誘拐/性誘騙風險。此外，無論成人或兒少，最大的身心傷害，來自於影像散布的恐懼。為了儘速中斷性影像散布，網路業者被通知後都應該在24小時內下架，增進修復創傷、生活穩定。
王淑芬表示，在2022年勵馨基金會所服務的105位兒少性剝削對象中，遭受「數位性暴力」威脅的有51.43%，被害樣態的前三名，分別為「散布性私密影像與個資」達79.6%為最高，其次為「性勒索」42.6%，第三為「網路性騷擾」14.8%，顯見數位性暴力對兒少的傷害；王副執行長呼籲，為保障兒少身心健康權益，應有24小時先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料的機制。
王淑芬強調，此次行政院版條文將性影像定義為「客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄」等文字十分不妥，不僅將性汙名化、也標籤被害人，希望能再有進一步協商的空間。