開運必搶！7-11賣「大吉大利柑橘拿鐵」：免費送橘子杯塞
迎接再過2周就要到來的新春兔年，7-11自後（11）日起首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，每杯限量贈送「大」、「吉」、「利」字樣的立體橘子杯塞，款式隨機，預計將引發一波社群打卡熱潮。此外，適逢兔年，CITY CAFE也換上喜氣年節氛圍的2023兔年生肖杯，並在APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」，每人每天免費各玩2次，有機會得到CITY系列飲品買1送1，APP更加碼抽iPhone 14 Pro、亞萬紀念金鈔。
記者黃韻文/綜合報導
瞄準新春運勢商機，7-ELEVEN今年特別在年前推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，因應冬季是柑橘產季，且迎合年節氛圍，首次推出柑橘風味拿鐵。不只口味新穎，這次還客製限量32萬個立體橘子杯塞，印有「大、吉、利」字樣，以「橘」與「吉」諧音創意發想，只要買大吉大利柑橘拿鐵就免費贈送1款橘子杯塞，字樣款式隨機、送完為止。
為了慶祝新品上市，自1月11日起至1月26日期間，在7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽，第一重：每個帳號每天可於每個平台各參與2次刮刮樂，有機會獲得CITY系列飲品買1送1；APP抽獎限定增加OPEN!兔年文創紅包袋免費送、指定OPEN!零食免費送等獎項。第二重：APP獨家加碼完成指定任務抽iPhone 14 Pro、亞萬紀念金鈔，活動期間每兌換2次CITY CAFE優惠條碼，可獲得1次抽獎機會。