疫情進入新一波流行期　陳其邁：社區傳播風險漸增

高雄市今(9)日新增1925例確診個案，其中境外移入25例，衛生局表示，根據中央流行疫情中心資料指出，1月5日138人搭中國直航班機從小港機場入境，唾液PCR檢驗，37人陽性，陽性率26.8%，顯示中國疫情嚴峻；市長陳其邁呼籲，境外移入疫情風險漸增，自明天起美麗島捷運站、慈濟岡山園區開設次世代BA.4/5疫苗接種站，請市民把握時間將疫苗打好打滿。
記者郭凱杰／高雄報導
中央流行疫情指揮中心自今年元月起實施中國直航班機及小三通春節專案來台乘客，於入境機場、港埠進行唾液PCR檢驗。另在小港機場針對中國入境旅客進行防疫宣導及機場計程車內懸掛衛教訊息，並呼籲返國入境的民眾，請於入境當天或自主防疫第1天及有相關症狀時自我快篩，自主防疫期間外出時，需持有2天內快篩陰性結果，並建議戶外活動時自主配戴口罩，減少至人潮擁擠難以保持適當距離的場域。
陳其邁也提醒市民，農曆過年將至，預期將有大量的人潮流動，隨著邊境管制措施開放，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已進入新一波流行期，社區傳播風險漸增。 陳其邁建議家中有長者或高風險族群的民眾、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月者，曾接種雙價BA.1次世代疫苗者以及春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友，請儘速預約接種BA.4/5次世代疫苗的追加劑，才能在接種兩週後獲得足夠保護力，安心團聚歡慶過節。
衛生局於1月10日於捷運美麗島站及慈濟岡山園區，14日鳳山龍成宮開設次世代BA.4/5疫苗接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務，滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑。當日於接種站完成疫苗接種的65歲以上長者即可獲保暖襪數量有限送完為止。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。