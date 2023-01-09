外籍舞蹈教練申獲梅花卡　出生戰亂時期柬埔寨

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移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期盼能透過多元友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。
張曉雄多年深耕文化藝術相關工作，不僅於舞蹈領域成績斐然也著作等身，所出版的文集《野熊荒地》、《踐行者—張曉雄的創作人生》及人體攝影作品集《眾神的榮耀》，受到大家喜愛；更主演張作驥導演之電影《那個我最親愛的陌生人》，獲得110年義大利亞洲電影節最佳電影。張曉雄融合東西肢體美學培育許多台灣頂尖舞者，長年在國際舞壇創作藝術表演，並運用其國際連結多次促成國際交流，在引進國際舞壇頂尖風潮的同時，將台灣舞者帶向國際舞台。
外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至111年11月止，高級專業類核准人數共有187人、特殊貢獻類共有49人、投資移民類共有22人。