春節出遊停車小心！消保處稽查停車場2/3違規 1家竟無照
春節出遊、逛百貨賣場人潮多，大部分民眾開車載一家大小出門，停車問題總是讓人頭大，停車費用糾紛也是屢見不鮮！行政院消費者保護處今（9）日公布去（2022）年5到8月，稽查全台18家百貨、大賣場、飯店、遊樂園附設停車場結果，18家受稽查的停車場中竟然有13家不符合規定，比例超過2/3。更誇張的是，台中廣三SOGO百貨附設停車場竟然沒有申請「停車場登記證」，完全是無照營業，立即被罰6000元罰鍰並要求限期改正，後續已申領停車場登記證；而違規樣態最多的則是「身心障礙或婦幼專用停車位遭占用」共計9家。消保處提醒消費者，停車前並應確認場內有張貼停車場登記證，場外清楚標示停車費率與管理規範、營業時間、收費標準、收費方式及聯絡電話等資訊，以免發生糾紛申訴無門。
記者汪睿琦/綜合報導
消保處去年5到8月會同地方主管機關，前往台北市、新北市、台中市、高雄市、宜蘭縣、基隆市、新竹市及嘉義市共13間大型營運場所附設停車場稽查。查核重點包括，是否申請停車場登記證、有無依停車場法規定公告營業事項、是否符合路外停車場租用定型化契約之規範、專用停車位是否遭占用，以及消防、建築管理、治安防護查核等項目。
消保處查核發現，台中廣三SOGO附設停車場竟然是「無照營業」，當下就依法裁處新台幣6000元罰鍰並限期改正，經11月再度複查後，業者已依限申請停車場登記證並經地方政府交通機關核發在案。
消保官王德明指出，此次查核最為嚴重違規事項為「占用身心障礙、婦幼專用停車位」，共有9家停車場所被發現不少車主並沒有放置身心障礙證明於擋風玻璃，卻佔用身心障礙空間車位。提醒車主切勿存有僥倖心理，若經查獲車主恐遭法600元至1200元罰鍰。
交通部路政司簡任技正王基洲表示，去年巡查18家營業場所竟有13家不符合規定，比例逾2/3情勢重大，消保處希望交通部於今（2023）年擴大巡查100家營運場所停車場，若今年上半年查核業者成效不彰，交通部不排除下半年再度擴大巡查。
王基洲也提到，以往交通部會要求地方政府去查核大約總數停車場所的4成左右業者，去年經查的場所就有2700多處，大部分業者遭查獲都屬於「沒有標明收費標準」，包含車主只停半小時的話，到底要收多少錢？沒標明清楚讓車主霧煞煞，不過好在經查獲的業者都有在限期內改正，免於惹罰款上身。
消保處提醒，依「路外停車場租用定型化契約應記載事項及不得記載事項」規定，停車場僅出租車位供停放車輛，除可歸責於業者情形外，停車場對停放之車輛不負保管責任。民眾選擇停車場時，應留意場內監視設備是否完善，如發生事故，停車場方可提供相關監視畫面，以保障車主權益。