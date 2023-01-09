特企／華府旅遊「勁爆清艙過年泰國行」　挑戰市場最低價

超值跟團遊29900元起，5天4夜含機票住宿。體驗海灘、美食、購物和泰文化，讓平日生活繁忙無法安排行程的你可以直接享受齊「全泰」娛樂！其中熱門景點，包括「TERMINAL 21航站百貨」，全館打造特色航站風格，各式國家與行李裝置藝術讓您拍不完；「湯の焱 Yunomori泰式指壓」，在木造日式建築內放鬆身心靈享受指壓按摩舒展筋骨。天然溫泉和傳統泰式按摩技術，提供全面放鬆體驗。
「翡翠灣海灘俱樂部」提供水上摩托車、香蕉船、拖曳滑板每人1次。無法遊玩旅客可換成沙灘舒活腳底按摩。盡情享受碧綠海水與細緻白沙灘；「四季春水上市場」可以體驗搭乘手搖板船環遊市場！欣賞泰式水上建築並貼近泰人日常生活。除品嚐泰國美食小吃、甜點外還可欣賞當地表演。
「ALL STAR海上夜店與船上自助餐」，可以環遊海灣賞夜間海岸風光。船上美食盡情享用外酒精飲料更可無限暢飲！特色人妖表演體驗貴賓般頂級待遇。「曼谷嘟嘟車遊古城」於車上悠閒一覽古城，探索曼谷歲月。車經大皇宮、玉佛寺、瑪哈拉碼頭文青市集和拷山路。
「喬德夜市 」可說是泰式夜生活必逛夜市！文青風格的白帳篷和復古老車裝置藝術，必吃美食火山排骨與芒果糯米飯、街頭藝人們表演伴奏；「中央世貿購物中心」為曼谷必逛的購物中心，3大百貨相連滿足購物慾。品牌商店多樣讓您停不下腳步！「BIG C量販店」號稱泰國最大型連鎖大賣場，經濟實惠、五花八門將泰國特色一次購足！
另外還有提供半自助行程。5天4夜含機酒只要16900元！前4日可自行安排景點前往，行程內容隨心掌握，想睡飽再出發完全沒問題！「長尾船日遊湄南河」可以體驗泰國當地特色交通工具長尾船，於泰國第一大河——湄南河賞曼谷城市街景與佛寺之美；「水門寺」為曼谷最大金佛像與最美佛塔，綠琉璃佛塔與繁星天花板彩繪是各國網美拍照聖地。
「ICONSIAM暹羅天地」斥資超過540億泰銖打造的時尚購物中心。體驗過戶外水上市場更要來見識此處獨有的室內水上市場，於空中木橋更能俯瞰全設計；「四面佛ERAWAN」因有求必應而遠近馳名、香火鼎盛。附有中文指示與供品價格方便遊客參考、「暹邏商圈9大百貨」9大曼谷百貨全享受！在離開前將購物欲全部滿足為旅程劃下完美句號。華府旅遊指出，今年春節推出這樣的行程非常適合情全家出遊。媽媽帶小孩，爸爸帶媽媽，爺爺帶奶奶，一起在泰國共度春節假期！
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