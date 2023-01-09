「癸卯女兔玩翻新春」活動 新住民文化體驗趣味關卡曝
農曆新年將至，台中市政府社會局大甲婦女福利服務中心，邀民眾過個不一樣的新春。在8日舉辦的「癸卯女兔玩翻新春」活動，現場設置新住民文化體驗關卡，加上6位女性書法家現場揮毫，開放參加者闖關集點拿春聯，將近150位民眾到場體驗豐富多元又寓教於樂的新春活動。
記者賴正琳／綜合報導
社會局表示，此次活動共配置4大闖關區及新住民卡拉OK演唱區，由台中市大甲婦女及新住民培力中心、台中市大甲親子館、台中市大甲家庭福利服務中心和大甲李綜合醫院接力設置，闖關內容包含新住民文化體驗、新春對對樂及祈福卡創作等。另邀請中華書道學會子會中華婦女書會及台中市長青服務中心共6位女性書法家揮毫，展現積極培育女性書法家的成果。
社會局指出，參與民眾熱情分享，春聯揮毫結合闖關活動，帶來很棒的體驗；有民眾對新住民文化體驗關卡印象深刻，非常開心能享用到不同的異國餐食；也有民眾看到揮毫的書法家全是女性，立刻拿出手機拍照，表示以前很少看到這樣的畫面，代表女性在學術文化和社會地位上有相當多的進展。
社會局說明，大甲婦女福利服務中心每年舉辦各式課程及活動，今年持續提供充沛的社區資源，除常態性的運動課程外，多元化的課程也不間斷，還提供健身房、閱覽室及縫紉室等空間借用，更多相關資訊歡迎搜尋大甲婦女館臉書粉絲專頁。