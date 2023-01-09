宋先生吐「娶小甜甜3原因」　網友嘆：女生真可憐

郭碧婷產後憔悴1打2搭飛機！老公向佐爆偷吃「消失半年」

▲郭碧婷（左）產後獨自搭機返回香港，身旁不見老公向佐。（圖／翻攝自微博）
▲郭碧婷（左）產後獨自搭機返回香港，身旁不見老公向佐。（圖／翻攝自微博）

記者黃雅琪/綜合報導

由郭敬明導演執導的都市青春電影《小時代》、《小時代：青木時代》，捧紅四大女主角之一的女星郭碧婷（飾演南湘），後演出電影版《咱們結婚吧》、都市劇《神犬小七》、奇幻愛情片《宇宙有愛浪漫同游》等作品，廣為人知。近日，郭碧婷被拍到帶著兒女搭機飛往香港的畫面，卻不見老公向佐身影，也讓這樁豪門婚姻再度引起關注。

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▲郭碧婷輕便裝扮搭乘私人飛機回香港。（圖／翻攝自微博）
▲郭碧婷輕便裝扮搭乘私人飛機回香港。（圖／翻攝自微博）
郭碧婷與向佐在實境節目中相識相戀，並於2020年結婚、育有1子1女，兩人結婚至今短短3年時間，其老公向佐卻在2022年年中被媒體爆料有婚外情，只是這對夫妻都選擇沈默，也沒有對外否認傳聞。郭碧婷在生下第二胎後，一直待在台灣養身子，直到近日被中國大陸網友捕捉到，郭碧婷搭乘私人飛機返回香港，同行的只有兒女沒有老公向佐，郭碧婷身穿卡其色風衣、白色T-shirt打扮休閒，素著一張臉看起來有些憔悴。

▲郭碧婷（右）與老公向佐育有兩名小孩。（圖／翻攝自微博）
▲郭碧婷（右）與老公向佐育有兩名小孩。（圖／翻攝自微博）
夫妻許久未同框現身，立刻引起外界揣測「豪門婚變」一事！就連向佐父親向華強，前陣子在杭州舉辦的74歲壽宴，向佐與郭碧婷都沒有出席生日宴會，如此反常的行為，中國大陸網友也紛紛留言「這麼好的一個女孩，找向佐！」、「這種生活給1個億都不嫁」、「女孩還是要靠自己，賺能力範圍該賺的錢」、「選擇這種家庭和這種男人，結婚之前人家都想明白了，一個願打一個願挨，沒什麼傷心擔心的。」

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