月事界拓荒／政府、立委、民團攜手　打造月經友善環境

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雖然時任財政部長許虞哲回應「這是新的議題」，以稅收來看規模不是很多，未來可以評估，時任行政院長林全也表示支持，並請財政部研議外國做法。但多年下來，「拒絕對女性陰道課稅」這件事情漸漸沉寂，過去也一直沒有明確的中央政策，來抗擊月經貧窮、維護月經平權。
不過近年來，各個縣市政府陸續注意到這項與半數人口有關的社會議題。台南市政府在2021年8月開始推動「登月計畫」，聯手康那香公司、非營利組織小紅帽，向弱勢家庭女性及偏鄉女學生免費提供生理用品，以及透過月經講座等教育方式，來消除月經的「污名化」。台南市長黃偉哲也坦言，身為一位生理男性，要感受女性朋友生理期的不適並不容易，仍希望透過實際行動，讓台南市朝向「性別友善城市」邁出一大步。
無獨有偶，繼台南市之後，台北市也在前副市長黃珊珊的推動之下，也於2021年8月展開推動性別平等、倡議月經平權的行動，分別在5所國中的女廁放置「she can」月經盒，讓女同學免費拿取衛生棉。另外自2022年3月7日起，結合「酷課雲系統平台」派券，讓國中女學生每人每月可前往全台萊爾富門市，兌換價值200元的生理用品。
時至今日，目前在台灣，包括台北市、台南市、高雄市、新北市、新竹市、台中市等6縣市，已經部分學校放置免費衛生棉，或有提供生理衛生用品的相關措施，但距離消弭月經貧窮，可說是仍遠遠不足，不僅普及度不足，也為照顧偏鄉與弱勢家庭。
不過在2022年11月3日，立法院教育及文化委員會審查112年度教育部及所屬單位預算時，民進黨立委劉世芳、張廖萬堅、賴品妤、林宜瑾、陳秀寶、范雲、何欣純與時代力量立委王婉諭共同進行提案，認爲部分縣市提供免費衛生棉措施，相關單位應更重視月經貧窮議題，要求教育部全面實施。
對此，教育部長潘文忠承諾，教育部將全力支持，後續會努力推動，自下學年起全國各級學校及教育部所屬場館，將提供免費女性生理用品。
教育部的這項決定，可說是讓台灣在抗擊月經貧窮上跨出一大步，台灣民眾大多數也樂見其成。根據《NOWnews今日新聞》調查統計數據顯示，在183名受訪者當中，約83.6%的人同意這項做法，認為能夠減輕貧困女性的負擔，更能教育並且能讓大眾更加重視月經議題，不會再認為這是難以開口求助的事情。
不過有民眾認為，在政策上路之前，政府應多加思考配套措施，避免不必要的浪費，或是佔據真正有需求者的資源，另外品質上的把關，以及如何配合廣大使用者的需求都是必須考量的重點。
立法委員范雲受訪時提到，自己關心月經議題已經有十幾年的時間，這次與多名委員一起針對學校裡的補助提案，希望能透過提供多元生理用品以及加強月經教育，改善月經貧窮、月經污名化問題。
范雲認為月經貧窮這不僅是錢的問題，除了經濟弱勢家庭無法取得足夠生理用品之外，像是監獄裡面的女性取得衛生棉也較為困難，在省著用的狀況下，很可能就會危害到女性健康權。另外也有身障者家庭，為了節省生活開銷，可能不讓身障者出門，減少衛生棉的使用，但這樣就影響了身障者出門的自由權利，認為要透過推動社會救助法、身障者權益保障法等法案修法，才能夠保障中低收入戶和身心障礙者有充足平等使用生理用品的權益。
除了范雲等委員在法案上的努力之外，台灣民間也有團體投入人力物力，致力於終結月經貧窮、汙名化。台灣第一個推動月經議題的非營利組織小紅帽創辦人林薇表示，小紅帽在推動月經平權的行動上分為四大部分，分別是倡議、教育、社福跟研究。其中在社福的服務中，小紅帽建構出屬於團隊自己的月經個案，找出在全台所有縣市中，無法負擔生理用品、陷入月經貧窮狀況的18歲以下青少女，在每個月提供個人化、長期穩定的生理用品物資「小紅盒」，放入台灣合法可以取得的生理用品，並且陪伴著個案去做選擇、學習。至今小紅帽已經陪伴600名青少女度過經期，同時小紅帽也進行增能，希望能讓台灣更多青少女能慢慢走出不安、不適的環境中。
另外在新冠肺炎疫情爆發期間，以及俄烏戰爭爆發時，有許多家庭無法獲得足夠生理用品，小紅帽也將小紅盒服務對象擴大，「因為即便砲火打來，月經下個月還是會再來。」
對於教育部自下學年起提供免費生理用品一事，部分民眾批評這是在獨厚女性，更有諸如「保險套不能免費」、「衛生棉不應是首要免費提供的生活必需品」等聲音，林薇對此表示，當女生經期來時，生理用品就會是跟衛生紙一樣的必需品，而生理期也並非女性能夠去選擇的，「月經不是一個水龍頭，說今天要關起來，就不會流，是每一個月都會自然出現的生理現象。」在免費提供生理用品的狀況下，也能夠提升台灣整體公共衛生，並且避免孩子受教育的權利受到影響，「這樣來看對全體國民來說，都是有幫助的。」
林薇提到在教育場所提供生理用品，其實解決了兩個面向的問題，除了能夠讓學童從容應付突如其來的月經，另外在公共場域提供免費生理用品，不僅僅是讓需要使用的人可以取得，很大程度上是能夠消除月經污名化，是正常化、自然化生理用品的一個重要政策。
目前除了部分縣市的學校有提供生理用品之外，台北捷運11月開始，在20個站點試辦免費提供生理用品，民眾可以在詢問處免費索取。另外新北市政府也與不小盟以及凱娜棉條合作，在新北市市民廣場性別友善廁所中設置「見紅就發：多元生理用品放送機」，民眾只要透過簡單的登錄掃描QR Code，就能免費獲取衛生棉或衛生棉條和重複使用的永續型布衛生棉。儘管台灣在消弭月經貧窮路上跨出一大步，若沒有搭配月經教育，讓大眾認為月經是「自然不過」的事情，就仍可能會有一群在社會角落，不敢說出自己生理需求的「月經貧窮戶」。