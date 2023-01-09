年貨躺著採買！蝦皮攜手迪化街推線上購物 名店51折起
農曆年節即將到來，蝦皮購物觀察站上自1月起「年貨」相關關鍵字搜尋熱度較上月翻5倍，買氣提升7成。去年蝦皮購物與年貨大街「迪化商圈」攜手合作，買氣飆3倍，今年再度聯手，並擴大合作範圍7大年味商圈祭出年貨51折起，線下則於迪化街永樂廣場推出開運紅包牆，打卡就有機會抽總價破百萬豪禮！即日起(1/9)至1/11還會快閃7大商圈，發放發財金。
記者周淑萍/綜合報導
蝦皮購物聯手台北年貨大街打造全台最大的線上年貨大街，唯豐肉鬆、鰻魚兄弟、度小月、李亭香等破百家老字號名店，即日起(1/9)至1/18全面51折起。1/18當日於線上年貨大街專區滿額下單再抽李日勝野生烏魚子、菓青市集 臺灣金鑽鳳梨乾等明星商品。
今(9)日起至1/20，13點至20點於迪化街永樂廣場紅包牆，只要打卡並Hashtag「2023台北年貨大街」、「蝦皮紅包領到兔」即可現場抽店家特色禮品及蝦皮購物優惠券，總獎額價值超過150萬元。不僅如此，即日起(1/9)至1/11，蝦小編財神將快閃台北地下街、後車站商圈、華陰街北車商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈、榮濱商店街、迪化街商圈等7大商圈，不定時發送蝦皮購物消費899元折50元優惠券。
蝦皮除了打造全台最大線上年貨大街外，還祭出「全站299元起免運」及「全站、商城85折」雙重優惠；用戶分享活動頁面可領88元站上優惠券，滿額下單再抽Switch 紅藍主機、Dyson循環扇。1/11紅包再加碼且有機會可領到11,111元優惠券，玩遊戲就有機會帶走11萬開運黃金抽獎券。1/11當日更精選五大時段，限時開賣100組甜蜜約定拉拉熊黃金紅包袋禮盒，9999純金組合破盤3千元有找。