角板山行館花季來了！雪白梅花絕美綻放3天 活動搶先看
時序進入冬季，不少冬季盛開的花卉也悄悄準備盛開！代表中華民國國花的「梅花」也進入綻放的季節，國內最受矚目的梅園的角板山行館花季今（9）日宣布開跑，桃園市政府風景區管理處指出，今年花季為期3天，從1/13玩到1/15，民眾不只能看到如雪花般的梅花林，花季活動現場還可以自己手做DIY，親手製作梅花、竹蟬等紀念品帶回家，好拍又好玩的梅花季趕緊安排起來！
記者汪睿琦/綜合報導
桃園角板山行館梅園堪稱「北台灣最大梅園之一」，種植梅樹共計296棵，樹齡最長的梅樹始於民國50年，承載歷史記憶而別具意義，每年開花都如雪花般白靄靄，絕美畫面吸引全台賞花客慕名朝聖。今年桃園市政府風景區管理處依往例，近期將於本市復興區角板山行館園區內，舉辦2023角板山行館園區梅花季活動。
桃市風管處同時曝光活動細節，角板山行館梅園設立茶席與古樂表演家，包含琵琶、古箏、三味線之樂器演奏，供旅客可以賞花品茗，同時將絕妙古樂盡收耳畔，此外，現場設有手作DIY體驗小教室，讓蒞臨遊客，親手製作屬於自己的紀念小品，像是竹蟬DIY、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等。最後，還安排了本市數名書法家，現場寫下新年春聯賀詞，讓遊客免費帶回家！
最後，桃市風管處也公布梅花季交通管制，若要開車的民眾，可將Google導航輸入角板山行館，或是乘坐大眾交通工具，以免人潮眾多沒得停車。