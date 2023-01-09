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角板山行館花季來了！雪白梅花絕美綻放3天　活動搶先看

▲堪稱「北台灣最大梅園」的角板山行館梅花正準備盛開！桃園風景區管理處今公布花季活動細節，有得拍還有得玩，誠邀各地旅客來追花。（圖／桃園市府風管處提供）
▲堪稱「北台灣最大梅園」的角板山行館梅花正準備盛開！桃園風景區管理處今公布花季活動細節，有得拍還有得玩，誠邀各地旅客來追花。（圖／桃園市府風管處提供）

記者汪睿琦/綜合報導

時序進入冬季，不少冬季盛開的花卉也悄悄準備盛開！代表中華民國國花的「梅花」也進入綻放的季節，國內最受矚目的梅園的角板山行館花季今（9）日宣布開跑，桃園市政府風景區管理處指出，今年花季為期3天，從1/13玩到1/15，民眾不只能看到如雪花般的梅花林，花季活動現場還可以自己手做DIY，親手製作梅花、竹蟬等紀念品帶回家，好拍又好玩的梅花季趕緊安排起來！

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桃園角板山行館梅園堪稱「北台灣最大梅園之一」，種植梅樹共計296棵，樹齡最長的梅樹始於民國50年，承載歷史記憶而別具意義，每年開花都如雪花般白靄靄，絕美畫面吸引全台賞花客慕名朝聖。今年桃園市政府風景區管理處依往例，近期將於本市復興區角板山行館園區內，舉辦2023角板山行館園區梅花季活動。

桃市風管處同時曝光活動細節，角板山行館梅園設立茶席與古樂表演家，包含琵琶、古箏、三味線之樂器演奏，供旅客可以賞花品茗，同時將絕妙古樂盡收耳畔，此外，現場設有手作DIY體驗小教室，讓蒞臨遊客，親手製作屬於自己的紀念小品，像是竹蟬DIY、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等。最後，還安排了本市數名書法家，現場寫下新年春聯賀詞，讓遊客免費帶回家！

最後，桃市風管處也公布梅花季交通管制，若要開車的民眾，可將Google導航輸入角板山行館，或是乘坐大眾交通工具，以免人潮眾多沒得停車。

▲年桃園市政府風景區管理處依往例，近期將於本市復興區角板山行館園區內，舉辦2023角板山行館園區梅花季活動。（圖／桃園市府風管處提供）
▲年桃園市政府風景區管理處依往例，近期將於本市復興區角板山行館園區內，舉辦2023角板山行館園區梅花季活動。（圖／桃園市府風管處提供）
▲花下品茗還可以聽國樂，簡直不要太chill！（圖／桃園市府風管處提供）
▲花下品茗還可以聽國樂，簡直不要太chill！（圖／桃園市府風管處提供）
▲現場設有手作DIY體驗小教室，讓蒞臨遊客，親手製作屬於自己的紀念小品，像是竹蟬DIY、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等。（圖／桃園市府風管處提供）
▲現場設有手作DIY體驗小教室，讓蒞臨遊客，親手製作屬於自己的紀念小品，像是竹蟬DIY、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等。（圖／桃園市府風管處提供）

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