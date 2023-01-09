增3例兒童重症！7個月大女嬰呼吸困難 插管送加護救治
中央流行疫情指揮中心表示，今（9）日國內新增16,902例本土個案，其中有114例中重症個案，且有3例為特殊重症個案，1例7個月大女嬰、1例是6歲男童，兩人都還在加護病房治療中，另1例是4歲女童患MIS-C，治療後已出院。
編輯中心／綜合報導
醫療應變組副組長羅一鈞說明，七個月大女嬰，本身慢性肺病，未層接種疫苗，他在12月26日發燒、呼吸困難，有呼吸雜音，新冠快篩陽性送急診，檢查有喘鳴、呼吸窘迫，診斷為細支氣管炎，緊急插管收治加護病房，使用呼吸器並給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前已經拔管移除呼吸器，在加護病房使用高流量氧氣鼻管，病況穩定但仍在加護病房中。
羅一鈞指出，還有一例未出院在加護病房治療個案為6歲男童，有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾接種1劑疫苗，他在1月4日發燒、流鼻水和咳嗽，氧氣濃度下降到急診，檢查有肺炎、呼吸窘迫、快篩陽性確診新冠，收治加護病房，使用瑞德西韋藥物治療，病況穩定。
羅伊深喔，最後一例為4歲女童，本身沒有慢性疾病，診斷為MIS-C，現已出院，因此今日未特別針對病況進行說明。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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