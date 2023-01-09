電影《想見你》許光漢吊鋼絲畫面！下身「一大包」好害羞
風靡全亞洲神劇《想見你》全台戲院熱映中，全台票房截至今（9）日為止，更衝破7千萬，蟬聯2週新片票房冠軍。原班人馬回歸，由導演黃天仁執導、製作人麻怡婷、林孝謙監製與呂安弦編劇，再次刻劃最虐心的生死之戀。今日釋出花絮「演員訓練特輯」，曝光電影《想見你》片中柯佳嬿、許光漢為電影事前進行演員訓練，超拼命模樣也讓人感受到他們的敬業精神。
記者黃雅琪/綜合報導
柯佳嬿、大文（郭文頤）在電影《想見你》因角色是手搖店員工，事前到手搖店進行員工訓練，第一線體驗各種飲料品項的製作方法。因為品項眾多、手續繁雜，除了要記得配方、順序外，還要點餐、接外送單，讓柯佳嬿手忙腳亂怒喊：「我會恨死點手搖的人！我接到外送就會把鐵門拉下來，這樣應該會被客人投訴吧？」，縝密的點餐SOP也讓柯佳嬿苦笑說：「一想到客人要加料就害怕。」
電影《想見你》精彩橋段之一，柯佳嬿、許光漢雙雙墜樓情節，實際在拍攝前，劇組為求拍攝過程安全、也讓演員提前熟悉彼此肢體動作，安排兩人進行吊鋼絲訓練，花絮中可看見為完美呈現李子維奮不顧身撲救黃雨萱的畫面，兩人不斷反覆練習，柯佳嬿上場前也對著鏡頭表達害怕緊張。在這段吊鋼絲的花絮當中，許光漢的下身被防護措施勒出「一大包」，儼然成為影片中的最大亮點。
在電影中李子維以抱著吉他帥氣彈唱伍佰〈LAST DANCE〉開場，原來短短5秒鐘的戲份，許光漢在事前就花了許多時間練習，花絮中可以看到訓練過程許光漢努力練習指法的模樣，不斷彈到心虛苦笑、崩潰，更可愛詢問老師「這樣彈有嗎？有感覺嗎？」他笑說：「我發現我只要彈指法，就不會唱歌了，這次學會伍佰老師的〈LAST DANCE〉就足夠了。」