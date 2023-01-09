宋先生吐「娶小甜甜3原因」　網友嘆：女生真可憐

小甜甜被爆雙面人？老公拿走10萬津貼　她切心偷找律師

▲小甜甜（左）被友人爆料，坐月子期間就有離婚念頭。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（左）被友人爆料，坐月子期間就有離婚念頭。（圖／小甜甜臉書）

記者江芷稜/綜合報導

女星小甜甜（張可昀）和老公宋先生家務事搬上檯面，如今越演越烈，儘管女方聲稱去年遭男方動粗，所以打定主意離婚，但如今卻有朋友向媒體爆料，指控早在坐月子期間，男方將保險公司補助的10萬元生育津貼領走，就讓她相當不開心，動了離婚念頭，並請友人幫忙找律師。

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▲小甜甜老公（左）在跨年夜發自拍，遭大批網友怒嗆，對此，他也回擊了。（圖／三立提供）
▲小甜甜老公（左）曾和老婆一起上節目，卻未發覺對方有離婚念頭。（圖／三立提供）
其實去年開始，小甜甜和老公經常一起上節目曬恩愛，但主題大多圍繞在家庭不睦，甚至把婚姻問題全盤托出，由主持人、來賓公審，她當面指責老公顧著打電動，沒有分擔育兒責任，氣得她離家出走，打113家暴專線求助，被宋逸民、白家綺等教友幫忙勸和才返家。

不過當時小甜甜上綜藝節目，說話難免較誇張，老公在旁嘻嘻哈哈，看不出兩人感情生變，宋先生也以為只是節目效果，畢竟節目結束後，兩人吵歸吵，同樣出雙入對一起生活、一起吃飯、一起去教會，看不出來有婚變跡象，直到現在他才發現老婆早在坐月子期間就有離婚念頭。

▲小甜甜（中）近日帶著宋先生（左）一同上節目，右為林道遠。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（中）曾帶著宋先生（左）一同上節目談論家暴，右為林道遠。（圖／小甜甜臉書）
據《鏡週刊》報導，小甜甜朋友向媒體爆料，她在2021年坐月子時，發現老公拿走10萬元生育津貼時，就有了離婚念頭，並向旁人透露想找律師打官司，此後經常反反覆覆，只要男方不順她意，她就向閨密哭訴，還傳訊說老公沒自己房子，所以得趕快處理。

不過，朋友卻認為小甜甜是雙面人，「如果想離婚，對方又是妳口中說有暴力傾向，怎麼可能還跟他相處兩年」。在這次事件爆發後，她發現小甜甜似乎有說謊嫌疑，且一直刻意蒐集證據，例如偷拍影片等，想要製造不利於老公的證言，才決定出來揭穿她的謊言。《NOWnews今日新聞》詢問小甜甜經紀人相關信息，尚未獲得回覆。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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