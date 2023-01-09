為抗旱預作準備　陳其邁：建立南高屏水資源共享平台

為抗旱預作準備，高雄市市長陳其邁今(9)日前往大樹區大泉淨水場視察抗旱鑿井整備進度，陳其邁表示，高雄主要水源高屏溪目前川流量約為歷年同期45%，可說是30年來最低，陳其邁也強調，目前高雄供水量是155萬噸，平均每日仍有餘量可供台南約20萬噸水，希望未來南部地區的水資源開發，包括台南、高雄、屏東能夠有一個共享平台，確保南部地區供水無虞。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，目前8口井進度符合並超前原預期進度，現場總共有7組機組全力進行，也符合水利署原定目標。為因應未來1季降雨量預估偏少，除了開發水資源的部份，本市轄內阿公店、澄清湖及鳳山等水庫蓄滿水量，且維持62口抗旱水井及伏流水設施功能正常，並視水情變化機動於高屏堰架設移動式抽水機，隨時增抽地面水等備援水源，優先保障供應民生用水。
根據統計去（111）年汛期南部各集水區未有顯著降雨，高市主要水源高屏溪川流量約為歷年同期45%，因應水情嚴峻，陳其邁市長指示提前部署，向中央爭取5,000萬元，由市府水利局代辦發包抗旱水井工程，今天與水利署賴建信署長共同聽取抗旱鑿井工程進度簡報，其中將於1月底前有4口供水，至2月底8口全數完工出水每日3.2萬噸，以增加枯水期間供水調度量能，降低極端氣候衝擊影響。
陳其邁指出，除了新增水源，累計伏流水以及已開發的62口井，備用水源可達到70-80萬噸，目前高雄一天用水量約為150萬噸水量，盼在今年雨季來臨前，超前部署做好完備的備用水源方案，他也呼籲民眾節約用水，包括產業或民生用水，都能夠在水情嚴峻的情況下預做準備。