新「騎」觀　YouBike逍遙遊台中

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交通局長葉昭甫指出，疫情漸解封，沉寂許久的觀光業重振商機，市長盧秀燕上任後推動建置的公共自行車租賃站，為觀光帶動經濟迎來新一波的人氣，站點多、租借方便、省錢又節能減碳，YouBike不只是接駁最佳代步工具，穿梭大街小巷，更能讓觀光客深度旅遊，認識台中最接地氣。
「這是在拍宮廷劇嗎？」民眾見到霧峰區公所區長陳宗祈帶頭拚觀光，穿古裝騎YouBike串連一日遊的旅遊景點，稱讚趣味性十足，宣傳觀光車隊從霧峰林家花園出發，巡禮宮保第-大花廳-景薰樓後，騎經利用現地自然景觀資源打造而成的乾溪自行車道，再到由日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，再騎抵光復新村，展現市府結合藝術、創作、設計、樂活等活化眷村的成果。
陳宗祈表示，霧峰舊稱阿罩霧，區內有全台最大的國定古蹟聚落群林家花園，為讓更多民眾認識古蹟，林家宮保第提供古裝租借，民眾可以穿著古裝Cosplay角色扮演，與霧峰林家花園的古建築拍照打卡，融合氣氛與景緻，感受復古風。
歷經疫情壓力後，近來觀光客漸增多，陳宗祈說，霧峰林家花園推出古代服
裝租借後，很多遊客穿著古裝一秒玩穿越，打造旅遊的新亮點，遊客慕名而來穿古裝逛戲台，還能來霧峰大啖地方美食，製造旅遊的美好回憶。
擔任霧峰觀光大使的陳永進，大學教授退休後全力投入推廣地方觀光，熱心引領民眾騎腳踏車，深度體驗「霧峰最美18公里」，近年來培養很多大小粉絲，走訪霧峰不一樣的人文風情，民眾在路上看到霧峰區公所與觀光大使團隊穿古裝騎YouBike趴趴走，為即將來臨的春節假期多了一項新規劃。
霧峰林家宮保第園區執行副總吳麗端表示， 古裝租借提供遊客享受體驗型的旅遊，成為觀光客拍照打卡的熱點，更進一步認識霧峰林家花園，未來還要引進霧峰當地農產品，讓霧峰的觀光，從歷史、藝文、農產品、休閒讓霧峰各種產業共榮。
葉昭甫進一步說明，台中市建置公共自行車租賃站點，統計至1月5日已完成1,267站，加速全面升級系統為「YouBike 2.0」，單月騎乘次數達145萬，累計騎乘人數突破6,400萬人，人數持續往6,500萬人邁進，目前站點數高居全國第一，歡迎大家來台中輕旅行，多運用YouBike行銷在地觀光的好幫手。