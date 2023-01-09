小米「年貨節」手機家電最多折8500 小年夜到初六送紅包
小米於今（9）日宣布「小米年貨節」將於1/10~1/16線上商城與電商品牌旗艦館熱鬧開跑，自1/14~1/24在全台小米之家接續歡慶，包含手機、清潔節電等，最高享8,500元的優惠。同時，在小年夜（1/20）起到大年初六（1/27），小米商城mi.com將加碼發放最高1,200元優惠紅包，優惠誠意相當足夠。
記者周淑萍/綜合報導
「小米年貨節」活動期間，手機、清潔家電大方送上優惠，像是，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降5,500元，領開春優惠券後最低只要20,999元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12更是一口氣直降8,500元，領券最低只要14,999元。此外，還有萬元機的優惠，Redmi Note 11 Pro+ 5G及Redmi Note 11 Pro 5G以萬元內的親民價位，擁有1億800萬像素三鏡頭、6.67吋FHD+ AMOLED螢幕及120Hz高螢幕更新率等旗艦級規格，活動期間，Redmi Note 11 Pro+ 5G，領開春優惠券後最低只要9,999元；Redmi Note 11 Pro 5G領開春優惠券後最低只要7,999元，萬元以內就能入手。
除舊佈新之際，不少人也會順勢替家裡的家電汰舊換新，Xiaomi 智慧顯示器 A2 55型擁有4K超高解析度影像品質，優惠期間內，領開春優惠券後最低只要16,799元。而繁雜的大掃除更是許多用戶在農曆新年前的難題之一，小米推出多款智慧掃除方案，像是全新的Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra，提供吸塵、拖地與清洗滾刷三合一清潔功能，強大吸力可快速清除表面的灰塵與碎屑，再以高頻率滾刷及75度高溫熱水，軟化頑固髒汙並進行高溫拖淨，輕鬆除垢讓地板宛如一新。Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra直降2,000元，新年賀歲價只要18,995元。
同步推出的還有Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro， 提供吸、拖、淨3合1高效地板清潔，直降1,500元，新年賀歲價14,495元，購買再贈滿額禮Redmi 手環 Pro。還有一站式智慧清潔工作站 - Xiaomi 掃拖機器人 X10+，配備17000Pa強勁吸力、雙風管自動集塵設計與升級的拖地功能，一機就能包辦自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水等全方位日常清潔工作。Xiaomi 掃拖機器人 X10+直降1,000元，新年賀歲價25,995元，購買滿額再贈小米智慧氣炸鍋 3.5L（價值1,995元）。
而Xiaomi 掃拖機器人S10+以4000Pa大吸力強力吸塵，再搭配機身的雙層複合式拖布設計以及持續加壓拖地功能，可模擬手動加壓拖地的效果，提供4倍清潔力，強力清潔家中各種汙垢。Xiaomi 掃拖機器人 S10+新年賀歲價9,495元。