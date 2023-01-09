特企／日本富士通空調邁向下個50年　力拼提升永續競爭

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基於此，2023年台灣富士通將軍，以「服務感動年」為主題，提出「5心服務 讓您感動」，以維修前、中、後的專業服務，滿足消費者快速完修的期待。
關心：全年無休24小時免付費報修專線，盡快了解消費者的需求。
安心：服務團隊遍布全省各縣市含澎湖金門。原廠服務工程師皆有國家冷凍空調證照。
用心：定期舉辦教育訓練，持續精進對商品維修專業度。維修工程師及社內的軟體系統效率化。
細心：維修完成後，會有專人關心了解消費者的空調使用狀況，對富士通的服務評價，不斷鞭策滿足各種客戶需求。
貼心：維修完成後，遙控器電池檢查、簡易濾網清潔、內機外觀清潔。
日式服務精神舉世聞名，來自日本的富士通空調，自然要在服務上精益求精，「必須嚴守和客戶的約定，以一次完修和提供高品質的服務為目標，真正做到讓消費者感動。」蔡志洋強調。
感恩會上，多位經銷商老闆也透過影片分享與富士通空調的合作心得與期許。大家一致肯定「全機10年保固」是最有力的銷售武器，因為這正是優質空調與富士通最耐用的品質保證。富士通空調除擁有業界第一「全機10年保固」外，並同步升級維修效率與技術力。2023服務感動年，將以日式無微不至的服務精神，致力於成為消費者心目中最佳空調品牌。
更多詳情請洽全年無休24小時服務專線：0800-245-888
或上官網：http://www.fujitsu-general.com/tw。