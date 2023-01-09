特企／新光金控全國經理會議　 推動永續經營發展6大方向

特企／日本富士通空調邁向下個50年　力拼提升永續競爭

▲適逢富士通空調在台逾50年，即將邁向下一個50年之際，台灣富士通將軍與全球一致，宣告全新產品品牌AIRSTAGE。（圖／品牌提供）
▲適逢富士通空調在台逾50年，即將邁向下一個50年之際，台灣富士通將軍與全球一致，宣告全新產品品牌AIRSTAGE。（圖／品牌提供）

本報訊

日本富士通空調「經銷商感恩會暨表揚大會」，日前於台中葳格國際會議中心盛大舉行，品牌代言人林心如三度出席年終盛會，與日本富士通空調長官及全台經銷商代表一同揭示2023年度主題「服務感動年」。台灣富士通將軍總經理蔡志洋提出「5心服務 讓您感動」願景，期透過軟硬體設備全面整合與提升，提供消費者最專業的服務，以落實快速完修，為消費者創造最佳的服務體驗。

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適逢富士通空調在台逾50年，即將邁向下一個50年之際，台灣富士通將軍與全球一致，宣告全新產品品牌AIRSTAGE。蔡志洋表示，現今國際情勢與市場變化愈趨劇烈，一個永續的品牌一定要在理性與感性面上同時觸及消費者最核心的需求，富士通空調全系列產品已在消費者心中建立良好的口碑，而AIRSTAGE品牌的提出，則是要在產品力之外，更強調服務與競品的差異，營造鮮明的市場區隔，以提升企業的永續競爭力。

基於此，2023年台灣富士通將軍，以「服務感動年」為主題，提出「5心服務 讓您感動」，以維修前、中、後的專業服務，滿足消費者快速完修的期待。

關心：全年無休24小時免付費報修專線，盡快了解消費者的需求。
安心：服務團隊遍布全省各縣市含澎湖金門。原廠服務工程師皆有國家冷凍空調證照。
用心：定期舉辦教育訓練，持續精進對商品維修專業度。維修工程師及社內的軟體系統效率化。
細心：維修完成後，會有專人關心了解消費者的空調使用狀況，對富士通的服務評價，不斷鞭策滿足各種客戶需求。
貼心：維修完成後，遙控器電池檢查、簡易濾網清潔、內機外觀清潔。

日式服務精神舉世聞名，來自日本的富士通空調，自然要在服務上精益求精，「必須嚴守和客戶的約定，以一次完修和提供高品質的服務為目標，真正做到讓消費者感動。」蔡志洋強調。

感恩會上，多位經銷商老闆也透過影片分享與富士通空調的合作心得與期許。大家一致肯定「全機10年保固」是最有力的銷售武器，因為這正是優質空調與富士通最耐用的品質保證。富士通空調除擁有業界第一「全機10年保固」外，並同步升級維修效率與技術力。2023服務感動年，將以日式無微不至的服務精神，致力於成為消費者心目中最佳空調品牌。

更多詳情請洽全年無休24小時服務專線：0800-245-888
或上官網：http://www.fujitsu-general.com/tw。

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