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新竹棒球場驗收爭議　王世堅批林智堅「草包」、應該收押

▲台北市議員王世堅怒批前新竹市長林智堅，是什麼都不懂的「草包」。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲台北市議員王世堅怒批前新竹市長林智堅，是什麼都不懂的「草包」。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

斥資12億元打造的新竹棒球場僅打2場比賽就停用，近日美國職棒大聯盟 (MLB)球場專家前往視察時，當場在球場中挖到廢電線跟磚塊。新竹市長高虹安表示，林智堅市府期間付給廠商11億7000萬元款項，超過整體工程款97%，中間須經市府團隊估驗才能給付高額款項，質疑廠商究竟如何過關？對此，民進黨台北市議員王世堅今（9）日痛批林智堅未驗收就給97%款項，是「草包」，甚至檢調應該收押。

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王世堅怒批，新竹球場的事很清楚了不是嗎？誰幹壞事就把誰揪出來，「還在那邊秀當時監工的照片，很噁爛不是嗎？什麼都不懂的一個草包，讓全台灣人民對民主改革、自理台灣產生信心危機。」

王世堅直言，這些混水摸魚的人拿著綠旗搖一搖，就希望大家傻傻跟隨他們，「不，錯了！」民進黨有智慧、懂得分析的人很多，要搞清楚這一點。

媒體追問，「草包」指的是不是林智堅？王世堅說「對，我就指他！他何止草包，他還敢在那邊說三道四什麼。」針對林智堅說新竹球場還沒驗收，王世堅怒嗆，12億元工程還沒驗收，卻已經讓人家領11億7000萬元，剩2.5%工程款，這已經明顯違法，他（林智堅）應該被檢調調查，甚至應該被收押，相當荒唐。

王世堅痛批，林智堅憑什麼講高虹安，高虹安只有60萬元，林智堅卻是12億元，整整2000倍，其他工程還沒有講，如果還有民眾打來罵王世堅、 高嘉瑜，要先搞清楚「不要被賣了，還幫人家數鈔票好嗎？」

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