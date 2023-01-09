特企／歌林智慧家電　串聯全家美好新視界

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螢幕太小、畫質不夠好，會讓我們與電視的距離越來越近，視力下降的速度也就越來越快。為了兼顧觀影、打遊戲的舒適體驗，歌林androidtv 11採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，螢幕不閃爍，確保輸出影像更流暢、不傷眼。Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，加上HDR/HLG，可將畫面自動區分為1000個小區塊，進行分區對比控制，每一分區獨立運算場景適性化對比曲線，提升局部對比度，進階增強對比度，層次感更佳，同時也搭載DOLBY VISION(杜比視界)能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面。
歌林androidtv 11可搭配採用DOLBY ATMOS杜比全景聲的揚聲器，享受音效在四周3D空間環繞的穿透力，同時採用dbx-tv，透過運用音頻數字訊號處理器(DSP)，優化機器揚聲器，達到更深沉、濃厚的低音及更清脆的高音。3D環繞音效跟穿透力，讓您宛如融入劇情、身歷其境。
歌林androidtv 11內建WiFi雙頻(2.4GHz/5GHz)，穩定性更高，傳輸速度更快，能體驗更快速的聯網功能。同時也可透過chromast built-in，不需各式線材及轉換器，就可將手機或平板電腦畫面上畫面投放至大螢幕上觀看，休閒娛樂、線上學習、居家工作，輕鬆搞定，創造「無線」可能。
歌林androidtv 11 也內建YouTube、NETFLIX、prime video及Google play movie，不需另外下載APP，一鍵按下遙控器上的快速鍵，立刻輕鬆觀賞影音內容。想要更多精彩內容，可透過內建Google Play Store下載；娛樂、音樂、影音跟運動、新聞、教育、健康…多元化的類別讓您安心享受多樣化的影音饗宴。
搭配無指向性5.0對頻藍芽遙控器可聲控Google語音助理，一鍵按下就可輕鬆收看影音內容，快速又便利。機身採用0.3cm簡約極細邊框，邊框窄一點 視野大一點，解放無垠全視界。
歌林EU09及EU10採用dbx-tv及Dolby Digital Plus音效模式，具杜比環繞音效7.1聲道，有音樂模式、電影模式、標準模式可供選擇。除了強化音效體驗，影像上也進一步採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，搭載android 9.0及手機投影功能APP，可自行下載Youtube、NETFLIX影音平台，可使用無線投屏功能投影，也可透過藍芽連結耳機及音響設備，讓居家空間一秒就可轉變為家庭劇院。
EU09/EU10系列採用Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面。現代人重度使用3C產品，為了保護您的眼睛，EU09/EU10系列採用數位輸出4K 60P及可調式低藍光護眼模式，確保輸出影像更流暢、不傷眼。顯色科技大突破，電視螢幕畫質更細緻、色彩對比及亮度更顯著，給眼睛最舒適的視覺體驗。
除了具備高品質音效與影像，EU09/EU10系列搭載Cortex-A53處理器，配備64位元4核CPU，處理更快速，以及USB2.0連接埠，除了可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器或其他多媒體裝置；只要連接至USB埠，就可立即播放照片、影片或音樂，不管居家上班或休閒娛樂，隨時切換、無縫接軌。
即日起凡購買歌林GU01系列、EU09/EU10系列系列等指定機型，除享有全機3年保固，還可享有 LiTV電視頻道餐免費看30天(已購買活動指定系列者亦可追溯享有同等福利)，歲末年終換新機趁現在！若有 LiTV相關操作流程、LiTV電視頻道餐免費看30天開通等相關問題，請洽 LiTV客服中心專線(02)7707-0708或 LiTV官網 https://support.litv.tv/hc/zh-tw/requests/new 洽詢。