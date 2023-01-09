陳美鳳把「整段人生」唱跳演出 穿7套浮誇禮服秀誠意
節目《民視第一發發發》舞蹈PK單元，這次邀請到天后陳美鳳，帶來「美鳳時代」超級大秀MV，製作單位邀請藍波老師擔任舞蹈統籌，Beat-Box型男Echo、歌手周定緯以及「神級天后」將一起搭檔演出。
記者侯家瑜/綜合報導
陳美鳳感性表示：「這一段表演幾乎都是把我自己『整段人生』的MV，帶給觀眾了，我從歌手出發，經過秀場年代歌舞演出，電影以及戲劇成為演員，幾十年《美鳳有約》主持，我盡力把每一個角色都扮演好。」希望「陳美鳳」這三個字能感動自己之外，也可以打動到觀眾。
從第一套桃紅色西裝詮釋《美鳳有約》20年的主持人生開啟序幕，再演唱《繁華攏是夢》，第二套穿上林薇老師設計的低胸亮片禮服，唱起扣人心弦的情歌。接著是由歌手周定緯帶來RAP，再與陳美鳳用超炫切割畫面同框，詮釋RAP舞蹈，隨即陳美鳳再換上第三套，閃亮鑽石頭飾，以及連身超短褲秀出大長腿，霸氣造型遮住臉之外，也難得帶來動感唱跳舞蹈。
陳美鳳的第四套白色洋裝，在左肩搭配嘻哈風項鍊，低胸直接到肚臍，誠意滿滿的唱重新編曲《繁華攏是夢》，接著再由Echo在DJ台上帶來Beat-Box混搭RAP歌頌天后，陳美鳳第五套服裝，頭戴羽毛頭飾，身穿緊身白色禮服，以一曲《愛神》嗨翻全場。