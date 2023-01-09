台南市體育局成立半年 成果豐碩耀眼

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陳良乾表示，體育局成立時願景是以「雙主軸、四輪傳動」為核心，也就是加強競技體育與推展全民運動併進，並積極強化對基層選手培訓的照顧、落實運動愛台灣2.0計畫、活化運動場館效能及加強國際體育交流。111年度成果亮點以多項首創之運動賽事及興(整)建場館啟用為開端，也首次辦理幼兒運動會、幼兒滑步車賽及巨人盃首次舉辦長青賽等，成功吸引大、小朋友，帶動城市運動風氣。
陳良乾指出，台南睽違16年再度承辦全國運動會，這也是體育局今年最重要的工作目標，將集市府各局處資源全力辦好112年10月21日至26日的全國運動會，已確定會有35種賽事，超過1萬2,000名運動好手將齊聚台南大顯身手，比賽絕對精采可期，歡迎全國民眾一起期待112年全國運動會選的精采演出，一同為選手喝采。
陳良乾說明，體育局的成立是在落實黃偉哲市長的體育政策，便是扎根在地體育人才、提升競技體育實力，營造健康、友善且幸福的城市，實現臺南成為體育大城。在10月的全運會比賽前後，運動賽事在臺南並未停歇，從3月的古都半程馬拉松、6月的國際龍舟賽、7月舉辦2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽、9月舉辦「112年南瀛盃國際網球錦標賽」及「國際鐵人三項錦標賽」等，全運會後11月再辦112年全國中等學校田徑錦標賽及12月擴大舉辦第40屆曾文水庫馬拉松等國際性及全國頂尖賽事。
陳良乾進一步表示，台南規律運動人口數居六都殿後，為讓台南成為健康幸福的城市，落實全民處處能運動，永華國民運動中心、新市區及南區全民運動中心已啟用營運；安南區、新營區將於今年動土興建，同時永康區、仁德區、善化南科皆啟動規劃設計中，接續將與大學端(如長榮大學、台灣首府大學或真理大學等)洽談合作以區域建置全民運動中心，預計在112年將完成10座全民運動館的規劃興建與啟用，竭力打造完善的全民運動空間，提供民眾優質的運動場域。