炎上被虧長相、婚外情　王世堅坦言：對家人不好意思

台北市議員王世堅日前參加薩泰爾娛樂的現場喜劇《炎上王世堅》節目，但過程中主持人博恩調侃外貌與過往的婚外情事件，遭網友痛批人身攻擊。對此，王世堅今（9）日坦言沒料到這樣，有感到被冒犯，也覺得對家人很不好意思，但這是個娛樂的節目，有被揶揄的部分，他不會跟博恩計較，是他錯估節目形式。
記者呂炯昌／台北報導
王世堅今日下午在議會受訪，被問到有沒有炎上的段子感覺到被冒犯？王世堅臉色凝重表示，「是啊，我家人看了是，這一點我對他們不好意思」。不過，王世堅也指出，博恩的出發點是好的，這是娛樂節目，原本以為是像博恩訪談總統蔡英文、高雄市前市長韓國瑜的形式，既然他都答應要去了，只是他誤會成像蔡英文訪談的節目，王世堅自嘲，「我不是蔡總統，當然不會有總統級的禮遇，這是我自己估計錯誤」。
至於會不會要博恩道歉？王世堅說，要博恩道歉萬萬不可，博恩是一個智商很高、是很優秀的年輕人，博恩的出發點是博君一笑，至於自己的長相怎麼樣，過去曾做錯過的事，也要勇敢面對，他也知道會有一些比較激烈的語言，也是勇敢面對，「當作這是人生的救贖」，不過當下的效果他的確是很意外。
媒體問再被邀請還會去嗎？王世堅回應，「應該不會再邀請了吧，應該不會了吧。」