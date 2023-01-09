遭拱與柯文哲「政治聯姻」 王世堅：死了算了、寧死不屈
台北市議員王世堅、前台北市長柯文哲日前一同參加薩泰爾娛樂的現場喜劇《炎上王世堅》節目，柯文哲更穿白西裝華麗登場，象徵與王世堅「世紀婚禮」，柯文哲也期許王世堅2024把票投給他。對此，王世堅今（9）日表示，如果柯文哲要跟他政治聯姻，「那我死了算了！寧死不屈」。
記者呂炯昌／台北報導
台北市第三選區立委補選昨日落幕，民進黨籍的吳怡農以5,780之差，敗備國民黨籍王鴻薇，這是民進黨從去年11月九合一地方選舉後，連續第三場敗仗，民進黨基層不滿黨籍立委高嘉瑜與世堅近期發言，出現開除他們的聲音。王世堅下午受訪表示，「乞丐趕廟公」，可以理解一些支持者的心情，但他仍要提醒不要「愚忠」，更直言不要被混水摸魚、幹壞事的人騙了，把握權柄幹壞事的人都需要喊黨要團結。
民眾黨主席柯文哲上午受訪表示，不用懷疑立委高嘉瑜與王世堅對民進黨忠心，媒體問柯送暖的回應？王世堅表示，柯文哲難得講對一句話，「我是很難過啦！竟然來肯定高嘉瑜、支持王世堅的是他黨人士，我是滿難過的。」
媒體追問是否會與柯文哲化敵為友？王世堅重申，「沒有！那天節目單位安排柯文哲跟我的政治聯姻，但如果柯文哲要跟我政治聯姻的話，那我這個死了算了，我寧死不屈，我要跳海、以死明志！」
至於2024會不會把票投給柯文哲？王世堅說，柯文哲現在已經不是市長，很落寞，不想再講話去傷害他，但目前感情與理智都不會支持他，後續會持續觀察對方的表現。
王世堅強調，要擔任總統，最重要有一顆善良的心、一本初衷，且要前後一致、表裡如一、心口合一，嘴巴講什麼就要去實行去做，不能嘴巴講一套、實際做一套。