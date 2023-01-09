築間餐飲歲末送暖一波波 每月慨捐300公斤肉品助弱勢
歲末送暖！築間餐飲集團響應社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會-糧膳坊「惜食捐助」活動，全年按月捐贈牛肉、豬肉、雞肉各100公斤外，今日由總經理周秀花率領高階主管及同仁，一同擔任一日志工，體驗動手切洗食材、盛裝愛心便當及宅配到府服務，讓獨居長輩感受社會溫暖，也善盡企業社會責任。
記者金武鳯/台中報導
糧膳坊專責大里、太平、東區等區域送餐服務，每天午、晚兩餐，大約要送出500份便當。據承辦單位表示，受到疫情影響，來自社會捐助縮水，糧膳坊必須節撙開支，方能維持天天送餐不間斷。所以，來自築間餐飲集團允諾，今年一整年按月捐助300公斤肉品善舉，真有如及時雨，大大紓解目前窘困狀況。
築間餐飲集團由總經理周秀花帶隊，今日親自致贈300公斤肉品外，大家還擔任一日志工，協助處理廚房切洗、裝盛工作。員工表示，處理食材其實都是每天上班的工作，不一樣的是，今天服務對象不同，把專業化成實質愛心，將長者便當送到府，讓惜食計畫更有意義。
築間年末公益行善不間斷！繼跨年檔期義賣湯底包，獲得民眾熱烈迴響，單日賣出近900包佳績，捐出近20萬元營收後，今日除了協助糧膳場宅配愛心便當到府，慨捐每月300公斤肉品一整年外，又捐贈400多包湯底包給全成社會福利基金會，為12日全成舉辦的寒冬圍爐送暖「加菜」，讓清寒長輩過好年。
築間餐飲集團未受疫情影響，2022年營業額突破45億元，無論營業額或是展店數，都創下集團歷史新高。為善盡企業社會責任，築間餐飲集團成立企業社會責任室，致力公益，董事長林楷傑也鼓勵員工秉持初心，加入行善行列，身體力行，凡事正面思考，有了正能量的共事者，才有友善職場，成為幸福企業。