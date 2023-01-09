機器3公尺墜落！撞擊拍床戲的李康生李千娜 她緊急送醫
電影《山中森林》今（9）日重返林森北路七條通拍攝現場，導演姜寧、演員李康生、謝承均與其片中女友拐拐出席記者會，其他參與演出酒店小姐的網紅們也亮麗現身。曾與柯震東傳出緋聞的拐拐，表示自己不清楚柯震東拍戲受傷的事，她坦言：「我真的不知道他受傷，我們真的很久沒聯絡了。」
記者黃雅琪/台北報導
由於片中有許多對打戲劇情，為了避免相關人員意外受傷，在開拍第一天就有幫所有演員買保險，拍攝動作戲也會另外加保，但是導演姜寧說在電影《山中森林》片中，最危險的其實是「床戲」。一場李康生與李千娜的床戲，現場全部清場，只剩下演員與女性攝影師，少了攝影助理的攝影師因為扛不住攝影機，機器直接從3公尺高落下，砸中李康生與李千娜的腰部受傷瘀青，李千娜還緊急送醫治療。李千娜擔心休息後會影響情緒不連戲，也會造成劇組大改班表的困擾，受傷後隔天依舊出現在片場敬業演出。
憶起當時拍床戲的驚險過程，李康生還原現場說道：「那次（攝影機）掉下來我在千娜上面，所以我發現有重物，我就想說一定是攝影機，我就趕快把它推開，但是搖臂加上攝影機的重量很重，我推的力量有限還是有砸到我們兩個。」事後李千娜也感謝李康生的英雄救美，才沒讓她傷勢更嚴重，只是李康生無奈道：「沒有完全救到，我也是很遺憾，要救就要救到底啊！」