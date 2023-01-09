籲政府盡速普發現金！藍委批：超徵稅收不是民進黨私房錢

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鄭麗文認為，現在老百姓都期待盡早領現金過好年，居然還要三催四請，滿足民眾最基本的民生需求，「對民進黨來說就這麼困難嗎？真當人民是乞丐？」鄭麗文表示，戰機、疫情紓困振興預算8300多億、為提升海、空戰力所採購的2369億，與第3期前瞻基礎建設的2298億，幾乎都是利用 舉債支應，各項目加總起來中央政府未償的債務高達5兆7248億。
鄭麗文痛批，民進黨面對國內財政債台高築，倘若真有心將超徵稅收加以分配還債，大眾輿論也不一定強制要求還稅於民，但現實上大家看到的是，地方到中央亂花錢的案例多不勝數，砸錢的方式讓人傻眼；中央將超徵稅收拿去編列特別預算、大撒幣，爭議連連的數位發展部編制600人，將近半數採約聘僱，預算編列高達217億，等於每人平均要花費公帑3000多萬。
鄭麗文續批中央，斥資12億的地方公共工程建設，台東規模6.8大地震，遠在桃園震度僅3級的八德運動中心天花板居然整片砸落，一口氣登上國際媒體讓全世界看見台灣，且新竹棒球場更誇張剛開幕就被發現工程有多項瑕疵，造成多名球員受傷淪為外野天堂路、到現在過了半年還沒有完整改善，被網友嘲諷是廢棄物掩埋場。
最後，鄭麗文呼籲蔡政府別不知民間疾苦，現在國民黨草案都提出來了，蔡政府別站在民意的對立面，應苦民所苦及時讓現金儘早入帳到每位國民戶頭。