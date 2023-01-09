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籲政府盡速普發現金！藍委批：超徵稅收不是民進黨私房錢

▲行政院拍板普發現金6000元但尚未提草案送立法院審議，鄭麗文今發文批超徵稅收不是民進黨私房錢，老百姓期待早領現金過好年，竟還要三催四請。 （圖／資料照）
▲行政院拍板普發現金6000元但尚未提草案送立法院審議，鄭麗文今發文批超徵稅收不是民進黨私房錢，老百姓期待早領現金過好年，竟還要三催四請。 （圖／資料照）

記者翁子竣／台北報導

政府超徵稅收引發熱議，行政院日前拍板擬過年後普發現金6000元，而立法院國民黨團今（9）日則率先提出「稅收超徵特別條例」草案，具體要求立法院延會至1月19日，盼年前就能發放現金1萬元。對此，國民黨立委鄭麗文今發文直言，「超徵稅收不是民進黨的私房錢」，老百姓都期待盡早領現金過好年，還要三催四請，對民進黨來說就這麼困難？真當人民是乞丐？籲蔡政府別站在人民對立面。

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眼見立法院會期及過年將至，行政院仍未提出稅收超徵修法草案。鄭麗文今在臉書發文表示，民進黨執政以來連年超徵的稅收已達到1兆2792億元，但蔡政府面對稅額超收似乎打算拖過年？既然還稅於民已經是朝野共識，為何行政院到現在依然沒有提出草案？

鄭麗文認為，現在老百姓都期待盡早領現金過好年，居然還要三催四請，滿足民眾最基本的民生需求，「對民進黨來說就這麼困難嗎？真當人民是乞丐？」鄭麗文表示，戰機、疫情紓困振興預算8300多億、為提升海、空戰力所採購的2369億，與第3期前瞻基礎建設的2298億，幾乎都是利用 舉債支應，各項目加總起來中央政府未償的債務高達5兆7248億。

鄭麗文痛批，民進黨面對國內財政債台高築，倘若真有心將超徵稅收加以分配還債，大眾輿論也不一定強制要求還稅於民，但現實上大家看到的是，地方到中央亂花錢的案例多不勝數，砸錢的方式讓人傻眼；中央將超徵稅收拿去編列特別預算、大撒幣，爭議連連的數位發展部編制600人，將近半數採約聘僱，預算編列高達217億，等於每人平均要花費公帑3000多萬。

鄭麗文續批中央，斥資12億的地方公共工程建設，台東規模6.8大地震，遠在桃園震度僅3級的八德運動中心天花板居然整片砸落，一口氣登上國際媒體讓全世界看見台灣，且新竹棒球場更誇張剛開幕就被發現工程有多項瑕疵，造成多名球員受傷淪為外野天堂路、到現在過了半年還沒有完整改善，被網友嘲諷是廢棄物掩埋場。

最後，鄭麗文呼籲蔡政府別不知民間疾苦，現在國民黨草案都提出來了，蔡政府別站在民意的對立面，應苦民所苦及時讓現金儘早入帳到每位國民戶頭。

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