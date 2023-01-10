汽車貸款最高350萬！專家曝低利率貸款心法

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既然汽車貸款這麼好申辦，那有沒有什麼必備條件呢？下圖就帶著你一起來了解！
除了滿足以上４個條件，辦理汽車貸款需要準備哪些文件呢？一張圖就能一清二楚！
汽車貸款適合哪些人？
每個人的條件不同，因此適合的貸款方案也會不一樣，那麼汽車貸款適合哪些人申請呢？
信用小白
信用小白，顧名思義就是指剛出社會、沒有使用信用卡習慣的族群！因為跟銀行沒有往來習慣，少了許多交易紀錄可以參考，這時候如果有資金需求，便可以選擇辦理汽車貸款，只要你的名下有車，穩定工作滿3個月以上，便能提出申請，方案還可以依個人情況做調整喔！
沒有薪轉證明的小攤商
不少人選擇在家接案或者創業，因為沒有固定的薪轉紀錄，沒辦法申辦信貸。這時候如果急需用錢，條件寬鬆、門檻低的汽車貸款，便是不錯的選擇！藉由提供其他收入明細，向貸款公司證明自己有穩定還款的能力，便可以輕鬆取得資金。
急需資金周轉的企業主
企業在營運的過程中經常會有周轉需求，平常如果沒有跟銀行保持往來，便很難在短時間內申辦到企業貸款。這時候如果火燒眉毛又該怎麼辦呢？利用汽車貸款，申辦不僅簡單還很快速，讓老闆們可以在第一時間填補資金缺口！
信用過度擴張的人
如果你的名下有多筆債務，像是信貸、房貸或是卡債，臨時需要資金，但不想在信用報告上留下紀錄，這時候便可以選擇辦理汽車貸款！向融資公司申請車貸，並不會在信用報告上留下紀錄，進而影響信用評分，讓你在未來可以更輕鬆的申辦其他類型的貸款。
汽車貸款額度利率高嗎？2關鍵爭取最低利率！
最近銀行升息不曉得你們有沒有注意？不少想辦理房貸、信貸的民眾對此感到非常苦惱，這時候聰明選擇貸款方案就變得很重要！汽車貸款額度高嗎？又該如何爭取最低利率呢？相信這很多人會有的疑問，汽車貸款的利率一般在8-15%之間，和額度一樣，除了受到貸款人條件的影響，也會依據汽車殘值而有所不同．但只要掌握以下2個關鍵，便有機會向貸款公司爭取更高的額度。
穩定還款能力
貸款人有沒有穩定的還款能力？可以從簡單2個方向來判斷！
第一個便是有沒有收入來源，當你的工作越穩定，代表你還不出貸款的風險越低，貸款公司自然願意給你優惠的貸款利率。
合理的貸款方案
想要爭取優惠的汽車貸款利率嗎？其實你還可以這樣做！依照自己的條件狀況，申辦合理的貸款方案。這樣一來，便不會還不出錢，貸款公司也不會為了降低呆帳產生的損失，提高你的車貸利率。
想要低利率額度UP 你還可以這樣做！
一般上班族可以透過勞保明細、薪轉證明申辦汽車貸款，那如果你是接案的Soho族、自行營業的小攤商又該怎麼辦呢？
汽車貸款5步驟 解決你的資金問題
辦理汽車貸款真的一點都不難！只要準備好上述資料，跟著以上5個步驟就可以輕鬆解決資金問題！
辦理汽車貸款首選安全管道
裕融裕車貸只代理上市櫃融資公司汽機車貸款服務，所有案件不經手他人，直送融資公司審核，跟民間管道相比，更安全快速、透明公開合法，受政府金管會規範，年利率不超過16%。不收取高額手續費，提供一對一專人諮詢，即時掌握你的貸款進度，如果中途有變動，免費取消也不是問題，讓民眾申辦汽車貸款安心又放心！
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