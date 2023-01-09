迎農曆春節旅遊潮！高雄區監理所公布公共運輸疏運措施

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高雄區監理所所長李瑞銘表示，春節期間屏東縣政府推出屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等大型活動，非常適合老中青全家春遊的景點，轄區相關客運公司已規劃每日提供至少140班次的公路客運路線班車行駛鄰近重要運輸節點，如屏東轉運站、潮州轉運站、東港、恆春轉運站，旅客可在相關活動接駁車服務時間外，也能搭乘公共運輸開心出遊。
李瑞銘說，墾丁、大鵬灣風景區一直是南台灣非常受歡迎的觀光景點，為降低觀光景點周邊交通壅塞，高雄區監理所鼓勵旅客多使用公共運輸，並已協調高墾線共營客運業籌備充足疏運量能，在春節期間每日總開行班次達206班，並視候車人潮機動增班，其中熱門的【9189】墾丁快線，將增開至60班次，以有效疏運旅客，降低候車時間。
高雄市區監理所所長劉育麟指出，公路總局延續往年實施春節連假客運優惠措施，包括87條國道客運提供85折不等優惠、48條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道或台鐵、高鐵轉乘在地客運享基本里程，或市區客運一段票價免費等公共運輸優惠措施，加上客運業者發售「台灣好行」套(聯)票方案眾多，民眾可依需求選擇最優惠旅遊行程。
劉育麟並指出，為維護春節期間營業大客車(遊覽車、公路客運)行車安全，高雄市區監理所及高雄區監理所，將排定監警聯合稽查勤務，於風景區、省道重要路段加強攔檢，且不定時前往各客運場站，加強車輛安全檢查，駕駛員工時、酒精檢測，以及客運場站、車輛定時清潔消毒作業，以提供民眾安全、安心的乘車環境。
劉育麟強調，為因應國內疫情尚未完全解除，請民眾搭乘公共運輸時應全程配戴口罩，並建議利用公路總局發行「iBus_公路客運」APP查詢車輛動態及乘車資訊，方便您行程規劃，讓旅途更順心。