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迎農曆春節旅遊潮！高雄區監理所公布公共運輸疏運措施

▲交通部公路總局高雄市區監理所及高雄區監理所公布高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮，由高雄市區監理所所長劉育麟(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)
▲交通部公路總局高雄市區監理所及高雄區監理所公布高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮，由高雄市區監理所所長劉育麟(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)

記者黃守作／高雄報導

交通部公路總局高雄市區監理所、高雄區監理所、第3區養護工程處及西部濱海公路南區臨時工程處等單位，於今(9)日上午，在高雄圓山飯店，舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，提供民眾完整公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮。

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交通部公路總局112年度高屏地區春節疏運記者會，是由高雄市區監理所所長劉育麟與高雄區監理所所長李瑞銘共同主持，以因應112年農曆春節10天連續假期，並考量春節旅次特性，如返鄉、聚餐、旅遊等活動需求，提供民眾完整公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。

▲高雄區監理所所長李瑞銘(左)說明高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)
▲高雄區監理所所長李瑞銘(左)說明高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)
高雄區監理所所長李瑞銘表示，春節期間屏東縣政府推出屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等大型活動，非常適合老中青全家春遊的景點，轄區相關客運公司已規劃每日提供至少140班次的公路客運路線班車行駛鄰近重要運輸節點，如屏東轉運站、潮州轉運站、東港、恆春轉運站，旅客可在相關活動接駁車服務時間外，也能搭乘公共運輸開心出遊。

李瑞銘說，墾丁、大鵬灣風景區一直是南台灣非常受歡迎的觀光景點，為降低觀光景點周邊交通壅塞，高雄區監理所鼓勵旅客多使用公共運輸，並已協調高墾線共營客運業籌備充足疏運量能，在春節期間每日總開行班次達206班，並視候車人潮機動增班，其中熱門的【9189】墾丁快線，將增開至60班次，以有效疏運旅客，降低候車時間。

▲高雄市區監理所所長劉育麟(右)說明高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)
▲高雄市區監理所所長劉育麟(右)說明高屏地區公共運輸疏運措施，以迎農曆春節旅遊潮。(圖／記者黃守作攝，2023.01.09)
高雄市區監理所所長劉育麟指出，公路總局延續往年實施春節連假客運優惠措施，包括87條國道客運提供85折不等優惠、48條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道或台鐵、高鐵轉乘在地客運享基本里程，或市區客運一段票價免費等公共運輸優惠措施，加上客運業者發售「台灣好行」套(聯)票方案眾多，民眾可依需求選擇最優惠旅遊行程。

劉育麟並指出，為維護春節期間營業大客車(遊覽車、公路客運)行車安全，高雄市區監理所及高雄區監理所，將排定監警聯合稽查勤務，於風景區、省道重要路段加強攔檢，且不定時前往各客運場站，加強車輛安全檢查，駕駛員工時、酒精檢測，以及客運場站、車輛定時清潔消毒作業，以提供民眾安全、安心的乘車環境。

劉育麟強調，為因應國內疫情尚未完全解除，請民眾搭乘公共運輸時應全程配戴口罩，並建議利用公路總局發行「iBus_公路客運」APP查詢車輛動態及乘車資訊，方便您行程規劃，讓旅途更順心。

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