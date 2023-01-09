米可白遭疑「鼻子變挺」有整型？自挖60公斤暴肥照全說了
36歲藝人米可白曾在幼幼台擔任「葡萄姐姐」，後來轉戰主持、戲劇圈，表現相當亮眼，深受觀眾喜愛。外型甜美的她，時常透過社群平台分享美照。不過，近期就有酸民稱她「鼻子變挺、鼻翼縮小」，甚至說她「面目全非」，讓她看完哭笑不得，無奈發聲：「我16～17歲就老在等，有鼻樑，沒那麼黑，我應該是從可愛活潑然後不小心走山。」引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
米可白瘦身成功後，經常在社群平台分享美照，卻也遭到酸民質疑「鼻子變挺、鼻翼縮小」，就連膚色也從「黑肉底」徹底洗白，是否有「進廠維修」？對此，她無奈在臉書發文，表示：「我16～17歲就老在等，有鼻樑，沒那麼黑，我應該是從可愛活潑然後不小心走山」。
她坦言自己20歲獨自上台北打拼當姐姐，面對新環境、新夥伴，沒有家人的陪伴，讓她當時壓力非常大，「整個胖到60公斤， 加上在外面跑活動唱跳…當時不太會化妝，深灰色眼影還貼超濃的假睫毛配橘色腮紅～為了省錢還自己拿剪刀剪瀏海～又黑又圓又壯～導致我現在瘦下來後～一直被以為花很多錢打理自己」。
米可白也在文末大方表示：「我最多就每一年打鳳凰電波緊緻肌膚當作保養跟淡化魚尾紋和抬頭打個肉毒！」並Hashtag「原來變瘦變白的困擾就是長得不一樣」、「我的嬰兒肥跟膠原蛋白離我遠去」，也曬出過去當「葡萄姐姐」的照片，貼文一出，網友也紛紛留言，「不是黑歷史，是青春可愛的回憶」、「明明一看就是沒整形的天然美女，從以前就美到現在」、「都很漂亮，每個階段都是一種美麗」、「善良的人會越來越漂亮」。（編輯：郭佩蓉）