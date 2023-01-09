桃園大停水　綠委諷張善政「該學會長大了」

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站日前上午地下管線爆裂，造成南桃園30多萬戶停水，對此新科桃園市長張善政痛批台水，但其危機處理也遭外界質疑，對此民進黨立委林俊憲今（9）日表示，桃園大停水張善政卻只會在臉書上說無法接受，拿不出應變方案，危機處理零分，喊話「中央不能永遠當他的保姆，該學會長大了。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，張善政也不是第一天踏入政界，甚至還當過閣揆，應該很清楚，人民哪會管什麼事情要由哪個單位來負責，那是你們政府要協商的問題，民眾只要看到問題解決，是誰解決都無所謂，就是不想看到一堆藉口。
林俊憲表示，自來水公司挖破管線，行政院當然會負責監督儘速修復，但是供水調度、哪裡缺水這種資訊統整應由地方主責，若有不足需要協助就提出，中央也一定會全力配合，但張善政的市府卻像個小孩，遇到危機不知所措只好向中央發脾氣，「但你不講清楚怎麼知道如何幫你？」
林俊憲指出，張善政應該學到一課，他已經不是候選人了，沒有什麼都推給中央這種好事，要是中央直接介入調度用水，那還要市府做什麼？權力託付給他就是要好好運用，發揮大家長的能力協助市民解決困難，若真還沒意識到市長的責任與使命，「才十幾天回頭尚不算晚，讓真正行的人來吧！」