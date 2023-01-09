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特企／好運「淨化」迎新春！3M空氣清淨系列　最狂衝這波

▲3M全淨型黑曜款白鉑款空氣清淨機FA-V300V300WV500系列，主打「時尚智能、甲醛剋星、過濾油煙」推薦給新居裝修、喜愛下廚宴客的好客族。（圖／品牌提供）
▲3M全淨型黑曜款白鉑款空氣清淨機FA-V300V300WV500系列，主打「時尚智能、甲醛剋星、過濾油煙」推薦給新居裝修、喜愛下廚宴客的好客族。（圖／品牌提供）

本報訊

喜迎金兔年倒數計時，家家戶戶除舊佈新、烹煮豐盛佳餚、走春拜年之餘，別忽略大掃除後空氣中飄散看不見的粉塵及過敏原、或是烹飪導致的油煙問題，除了保持空氣流通外，記得打開家中的空氣清淨機，將空氣中看不見的髒汙一網打盡，迎接金兔年讓好運再「淨化」！3M空氣清淨機守護居家空氣品質，全系列產品以高品質及高濾淨效能出發，滿足各式族群及空間坪數使用需求，歲末攜手特力屋安居節及PChome超級品牌周活動，推出農曆年前最後一波強檔超值優惠，3M空氣清淨機、清淨除濕機全系列機種盡享超值優惠，要買就趁現在省最大！

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3M空氣清淨機全系列效能齊全，特別推薦給新居裝修、喜愛下廚宴客的好客族，首選「時尚智能、甲醛剋星、過濾油煙」的3M全淨型空氣清淨機FA-V300/V300W/V500系列，在年節歡聚盡享美食之餘，同時過濾有害異味；喜歡走春拜年、家有小孩、毛孩的家庭，首推「美型好眠、強效濾菌技術、高淨化速度」的3M全濾型空氣清淨機 FA-S501，不僅超靜音，還能有效過濾PM0.003及病毒細菌最高達99.99%，陪伴寵愛的全家人安心呼吸過好年！

即日起至1/21日，至特力屋各實體分店購買3M全系列產品滿2000元現折200元，周末期間還有3M空氣清淨機爆款商品快閃優惠活動，年前做好居家空氣淨化，為金兔年招來淨化好運氣。

3M 全淨型黑曜款/白鉑款空氣清淨機FA-V300/ V300W，現折7,000元，超值優惠價18,900元，再送1組專用替換濾網V300-NWF (市價2990元)，周末爆品期間回函再送500元 7-11商品卡。

3M 全濾型呵護好眠款空氣清淨機FA-S501，現折3000元，超值優惠價25900元，購買再加碼送1組除甲醛活性碳替換濾網S501-NWF(市價5490元)。於1/6 – 1/12 PChome超級品牌周期間，消費3M產品滿888元送100元P幣、滿8888元現折788元再送100元P幣，消費滿3888元起還可抽PS5遊戲主機。

3M全淨型黑曜款空氣清淨機FA-V500，現折9000元，優惠價27900元，再送1台3M FA-C20PT個人隨身型空氣清淨機(市價2990元, 隨機顏色出貨)。

3M全濾型空氣清淨機FA-S501，優惠價25900元，再送S501-NWF除甲醛活性碳替換濾網1組(市價5490元)。PChome獨家促案下殺，3M智淨型空氣清淨機FA-B200DC，現折超過16000元，只要9900元，除加碼送驚喜好禮(市價2890元)，再抽PS5。

更多3M安居節優惠等你來發掘： https://reurl.cc/x18rl5
別錯過 3M x PChome超級品牌周優惠商品：https://reurl.cc/4XMMRj
 
※以上活動詳情以及排外條件，請依特力屋及PChome公告為準。

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