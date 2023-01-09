特企／好運「淨化」迎新春！3M空氣清淨系列　最狂衝這波

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3M 全淨型黑曜款/白鉑款空氣清淨機FA-V300/ V300W，現折7,000元，超值優惠價18,900元，再送1組專用替換濾網V300-NWF (市價2990元)，周末爆品期間回函再送500元 7-11商品卡。
3M 全濾型呵護好眠款空氣清淨機FA-S501，現折3000元，超值優惠價25900元，購買再加碼送1組除甲醛活性碳替換濾網S501-NWF(市價5490元)。於1/6 – 1/12 PChome超級品牌周期間，消費3M產品滿888元送100元P幣、滿8888元現折788元再送100元P幣，消費滿3888元起還可抽PS5遊戲主機。
3M全淨型黑曜款空氣清淨機FA-V500，現折9000元，優惠價27900元，再送1台3M FA-C20PT個人隨身型空氣清淨機(市價2990元, 隨機顏色出貨)。
3M全濾型空氣清淨機FA-S501，優惠價25900元，再送S501-NWF除甲醛活性碳替換濾網1組(市價5490元)。PChome獨家促案下殺，3M智淨型空氣清淨機FA-B200DC，現折超過16000元，只要9900元，除加碼送驚喜好禮(市價2890元)，再抽PS5。
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※以上活動詳情以及排外條件，請依特力屋及PChome公告為準。