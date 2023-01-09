高市動員17分局執行「清源專案」　單日即破12案

高雄市政府警察局於今(9)日動員所屬17個分局警力同步執行「清源專案2.0清查行動」，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等從事不法之據點加強清查盤檢，僅今天一日就查獲毒品案5件5人、詐欺通緝犯3件3人，以及實體賭場2處、網路賭博機房2處，對於其他可疑犯罪處所，也將持續蒐證、查緝。
記者郭凱杰／高雄報導
市警局長林炎田除期許員警持續落實查訪建檔，確實掌握轄區治安狀況，以防制犯罪集團滲入，更期勉同仁在春節期間做好治安維護、維持交通順暢、讓民眾安心過好年。
高市警局自去年因應治安環境及犯罪型態的變化，結合「新世代反毒策略–安居專案」分析，自行規劃「清源專案2.0行動方案」，統計111年7至12月期間，透過友善通報網即時反映，共計查獲毒品案17件50人、職業賭場4件45人、詐欺3件12人、非法槍械1件3人，成效良好。
高市警局也指出，近期發現不僅過去如博奕網站、職業賭場等犯罪集團藏匿在大樓商辦，甚連詐欺集團也將人頭帳戶持有人私刑拘禁在日租套房，毒品、槍械工廠則是設在偏遠山區廠房，或隱匿於民宅，清源專案2.0行動方案就是希望透過警民合作，即時遏止犯罪。