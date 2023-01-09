面試遭毆影片瘋傳！新北警證實：「台版柬埔寨」嫌犯外流
去年11月間，新北市警方接連在淡水區、桃園市中壢區，破獲2處詐騙集團基地，追查發現，竟有58名受害者慘遭囚禁，其中更有3人不幸身亡，而近期網路上流傳一段2分鐘影片，畫面中顯示，一名被害人被詐團成員帶進房間後，隨即遭痛打凌虐，對此，新北市刑大今天（9日）證實，該影片是從先前破獲的淡水人質囚禁處所流出，目前相關犯嫌都已被逮捕起訴，呼籲民眾無須恐慌。
編輯中心/綜合報導
據了解，近日有民眾PO出凌虐影片，並在留言中說明「小心哦，你去求職找工作詐騙集團先假裝叫你坐一下，待會就有好事看囉，求職請勿單獨找喔！」等語。
畫面中，詐團成員將被害人誘騙到房間後，隨即互使眼色，拿起棍棒、瓦斯槍等物，就開始動手打人，由於施虐過程會發出巨大聲響，因此還有一名男子特別將毛巾沾濕，堵在門縫上以降低音量，兇殘畫面流出後，立刻引起網友議論。
對此，新北市刑大證實，詐團成員在拘禁毆打被害人時，都會以手機錄影向上級幹部回報，因此這段畫面應是犯嫌上傳網路後，不小心流出的。
警方也呼籲，詐團利用臉書社團放出招攬工作或收取金融帳戶的訊息，等被害人上鉤後，立刻加以拘禁凌虐，若民眾有求職需求，務必選擇合法媒介，並在面試時，讓親友知曉前往的地點、時間，以保過程安全；另外，目前整起案件的犯嫌皆以遭起訴求處重刑，民眾無須過於恐慌。（編輯：陳苾暐）