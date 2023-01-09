樂天女孩泡溫泉「比基尼被扯」慘走光！畫面播出來不及了
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」副隊長筠熹，擁有甜美長相、火辣身材，被封為「隱乳女神」，IG更坐擁20萬人追蹤，人氣超旺。她近日「篡位」琳妲的YouTube頻道，擔任「溫泉蛋」主持人，豈料比基尼竟意外被琳妲扯掉，「走光畫面」流出，也讓現場所有工作人員全嚇壞。
娛樂中心／綜合報導
琳妲昨日在YouTube頻道發出「溫泉蛋」單元的新影片，影片開頭則是筠熹開場介紹，她開玩笑表示：「好不容易把琳妲弄走，我決定把這個單元改名為『熹蛋蛋』！」接著介紹來賓「樂天女孩」穎樂，不過訪問到一半，「真」主持人琳妲也從後方突然闖入，大喊：「欸什麼意思啊蛤？篡位喔！這個是我的節目！」三人就這樣邊泡邊笑，氣氛相當歡樂。
筠熹接著表示：「今天我一來就覺得很恐怖！」因為每個工作人員看到她都誇她很可愛，「我還真的以為我進了誇誇群！我的個性很奇怪，只要人家開玩笑跟我講，我會很有自信；但如果是認真講，會覺得很恐怖！」琳妲聽完也決定鬧她，狂說她可愛：「可是妳真的很可愛啊！」工作人員也紛紛附和：「妳真的很可愛」、「對啊」。
筠熹聽完相當頭痛：「妳不要對我這樣，好恐怖！」甚至起身離開不錄了。豈料這時琳妲伸手一抓，把筠熹的粉紅色比基尼綁帶扯開，讓她當場走光，也讓現場所有人狂尖叫。還好筠熹當時手有稍微撐著，才沒有讓「正面」直接露出，後來在穎樂的幫忙下，筠熹的比基尼才重新綁好、恢復錄影。琳妲也笑說：「結果讓她更好，流量密碼都直接給她了」。（編輯：郭佩蓉）