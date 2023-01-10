俄飛彈侵襲烏東　親俄分離主義者稱攻下重要村落

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法新社無法獨立核實這些說法。
巴赫穆茨克村位在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的東北，巴赫姆特是釀酒和開採鹽礦都市，過去有7萬人口，現在是戰鬥的中心。
另一方面，烏克蘭官員說，俄羅斯今天用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。
路透社報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne在Telegram上公布的影片顯示，救援人員在哈爾科夫市（Kharkiv）東南方舍甫琴科夫村的大片瓦礫堆、燃燒的殘骸和一個大坑中搜救。
哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在Telegram上寫道：「一名60歲婦女不幸死亡。」
他說：「所有其他受害者都送醫救治。醫生正在幫助他們。救援人員繼續清理廢墟。」
克里姆林宮今天說，法國和其他西方國家向烏克蘭提供輕型戰車等武器，只會讓烏克蘭人民的生活更加困難。
克里姆林宮還說，確信俄羅斯國防部說有600名烏克蘭軍人在飛彈攻擊烏克蘭克拉莫托斯克市（Kramatorsk）中被「摧毀」是正確的，儘管媒體報導顯示飛彈沒擊中目標。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120109