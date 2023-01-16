月事界拓荒／富國窮國逃不掉！月經貧窮來襲　各國怎對抗

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蘇格蘭不斷將免費生理用品提供範圍擴大，從部分地區到全國學校，一直到2022年8月15日，《生理用品免費法案》正式上路後，在學校提供生理用品的基礎上，範圍擴大到包括餐廳、酒吧、俱樂部、表演藝術廳等公共場所，都能免費提供生理用品，讓蘇格蘭成為全世界第一個全境免費提供生理用品的國家。根據蘇格蘭政府公告，各地市議會與教育場所將依法向所有需要的人提供衛生棉、棉條、月亮杯等月經用品。
蘇格蘭政府更與社會企業合作，推出「PickupMyPeriod」應用程式App，幫助有需要的蘇格蘭居民找到離自己最近的生理用品發放點。另外為了消除月經污名化，蘇格蘭政府不僅為學校健康教育課程增加資源，也將為教育網站提供資金，增加工作場所雇主接受「月經平等教育」。
蘇格蘭社會正義部長羅比森（Shona Robison）在法案通過的當天表示，「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎。」羅比森表示自2018年以來，蘇格蘭便採取了開創性的行動，為所有學校、學院和大學的學生提供免費生理產品。她強調，「我們為成為世界上第1個採取這種行動的地區而感到自豪。」
蘇格蘭創下免費提供生理用品先例，但也有部分國家是採取將生理用品減稅免稅，藉此減輕女性開銷負擔。許多歐美國家之所以推動免稅，是因為大部分生理用品在該國並未被歸類在「生活必需品」中，因而被徵收高額稅率，其中歐盟自2001年以來，就將生理產品視為非必需品，要求成員國對其徵收5％的增值稅（VAT）。
英國早在2000年的時候就有國會議會提出減低月經稅，然而當時因為礙於歐盟的限制，只能降到最低稅收，但在脫歐之後，英國隨即於2021年1月全面免除月經稅。除此之外，包括美國的12個州，以及加拿大、澳洲、印度、哥倫比亞、馬來西亞等國，也降低或取消向生理用品徵稅。
「月經稅」（Tampon tax）指的是針對經期生理用品，包含衛生棉、衛生棉條、月經杯等產品課徵營業稅、商品增值稅或其他稅收。之所以引起爭議是因為生理用品不像衛生紙、個人醫療用品、生活必需雜物（Basic and unavoidable necessities），被列為「日常生活必需品」的免稅商品中，而是被列入奢侈稅。
因為每個國家課徵的稅收比例不一，生理用品價格居高不下，也讓女性必須花更多額外的錢來添購產品，也因此掀起爭議，其中德國的「月經書」（The Tampon Book），便是對抗月經稅的例子之一。
由於在2020年初之前，德國向生理用品課徵19%的稅率，但在德國，魚子醬、松露等高級食材僅課徵7%稅率，書籍等出版商品也是課徵7%的營業稅。於是德國一間電商網站「女性公司」（The Female Company）便想出了「避稅」方式，出版了一本副標題為「一本抗議稅率不公的書」（A book against tax discrimination）的書籍，裡面有46頁的插圖與文字講述月經相關知識，並且「附贈」15根衛生棉條一起販售。
這本「月經書」在首刷第一天完售，二刷一個禮拜內賣光，就連德國最大的連鎖藥妝店dm也同步販售，最終在兩個月內賣出超過1萬本，成為了德國民間對月經稅另類的抗議方式。
為了讓無力負擔生理用品費用的學生不必再為此逃學，紐西蘭政府並決定自2021年6月起在各級學校為學生提供免類生理用品。紐西蘭總理阿爾登表示，希望在實施完這項計畫後能提升出席率，創造更好的讀書環境，同時也改善學生行為，減少因為生理期失學的學生，並透過這項計畫減輕學生的家庭經濟負擔。
紐西蘭政府在2020年時，先在15間學校試行免費提供生理用品計畫，過程中也發現處理月經議題時出現許多問題，包括尷尬、污名、缺課、不知如何使用生理產品等。紐西蘭婦女部長、副教育部長蒂內堤（Jan Tinetti）指出，除了生理用品外，學生希望獲得更多關於經期的資訊。
另外在新冠肺炎疫情擴大後，日本政府為了協助陷入貧困、孤獨的女性，也在2021年撥款13.5億日圓（約台幣3.6億元），像無力購買生理用品、陷入月經貧窮的生理女性提供生理用品。
去年11月曾因「校園檢查月經」事件而引發爭議的馬來西亞，近來也在第一位女性衛生部長長扎麗哈（Zaliha Mustafa）的帶領之下，從衛生部的行政大樓開始免費提供生理用品，希望能讓中央作為示範指標，來尋求機會拓展發放範圍、實質消除馬來西亞月經貧窮的情況。
綜觀下來可以發現，月經貧窮的狀況並不分窮國富國，已經成為全球的議題，不過其他國家的做法能不能套用到自己的國家上，可能仍得多加思考。台大醫學系教授黃韻如表示，連台灣跟南亞、印度的脈絡都不太相同，想要對包括月經貧窮、月經污名化等狀況進行了解，就必須進入每一個文化脈絡去探討才行。