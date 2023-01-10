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第3波疫情來了！新一輪免費快篩上路　12日起4類人也免費

▲目前國內進入第三波疫情，指揮中心預估，疫情高峰將出現在「1月底、春節過後」，為了讓民眾完善防疫，指揮中心針對高齡、嬰幼兒、弱勢等群族發放免費快篩。(圖／記者張勵德攝)
▲目前國內進入第三波疫情，指揮中心預估，疫情高峰將出現在「1月底、春節過後」，為了讓民眾完善防疫，指揮中心針對高齡、嬰幼兒、弱勢等群族發放免費快篩。(圖／記者張勵德攝)

編輯中心/綜合報導

目前國內進入第三波疫情，指揮中心預估，疫情高峰將出現在「1月底、春節過後」，為了讓民眾完善防疫，指揮中心宣布，今（10）日起開始到2月28日開放第5輪「65歲以上長者」、第7輪「0-6歲學齡前幼兒」每人領取5劑家用抗原快篩，12日全國弱勢民眾(低收入戶、中低收入戶、遊民)、領有身心障礙手冊/證明者，每人則可領4劑。

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▲1/10起，65歲以上長者與0-6幼兒，可領5劑家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心）
▲1/10起，65歲以上長者與0-6幼兒，可領5劑家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心）
指揮中心9日指出，有鑑於鄰近國家邊境開放，致提升我國境外移入病例風險，且全球監測資料顯示新型變異株逐漸成為主流，加以冬季有多種呼吸道病毒同時流行，將提供幼兒家庭及長者足量家用抗原快篩試劑。

指揮中心表示，1月10日起至2月28日期間，實施第7輪0-6歲學齡前幼兒與第5輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。民眾可以拿著「2016年9月2日（含）以後出生」的學齡前兒童健保卡以及「1958年（含）以前出生」的長者健保卡到快篩實名制販售據點免費領取，，此免費領取份數不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

▲（圖／指揮中心提供）
▲全國弱勢民眾、領有身心障礙手冊者將發放免費抗原快篩。（圖／指揮中心提供）
針對保護弱勢族群與身心障礙民眾部分，指揮中心表示，包括全國弱勢民眾(低收入戶、中低收入戶、遊民)、領有身心障礙手冊/證明者，將在1月12日起到2月15日，放每人一份共4劑免費抗原快篩，希望民眾在過年前充分準備快篩等防疫物資。（編輯：孫唯容）

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