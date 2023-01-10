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小甜甜假閨密爆料捅刀！前教友怒轟宋逸民：重演艾成事件

▲王瑞玲為小甜甜說話，認為宋先生和假閨密爆料，根本是在人背後捅一刀。（圖／翻攝自王瑞玲FB）
▲王瑞玲為小甜甜說話，認為宋先生和假閨密爆料，根本是在人背後捅一刀。（圖／翻攝自王瑞玲FB）

記者江芷稜/綜合報導

小甜甜與宋逸民教會風波越演越烈，繼她秀出保護令與律師信，表明不再回應後，老公宋先先不甘示弱，露臉接受媒體專訪，指老婆搞小動作想害他無法出庭，閨密好友也爆料指稱她2年多前坐月子時就想離婚，企圖營造她密謀離婚的形象，讓身為前教友的醫藥記者王瑞玲看不下去，怒轟牧師宋逸民等人：「你們在『藝起製造』第2個艾成事件嗎？真的是別人的囝死袂了（別人的小孩死不完）！」

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▲宋晉賢公布與小甜甜衝突當下的錄影。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲小甜甜老公近日露臉接受專訪，反擊小甜甜的種種指控。（圖／翻攝自宋先生臉書）
王瑞玲表示，小甜甜表示進入司法程序後不再回應，宋先生和教友盧小姐卻出面受訪，反駁女方的指控，被教會利用來洗白「國度事業」，一直帶風向的抹黑小甜甜，「她什麼都沒說，國度事業卻可以不斷地自編自導自演！這早已不是討神喜悅的問題了，而是令人非常厭惡的行為！」

她揭密對週刊爆料的小甜甜閨密盧小姐，其實是位戲劇花妝師，擔任福音劇《幸福宅一起》的化妝師，從當初宋先生顧著打電動，讓小甜甜獨自承受一切，還被各種言語霸凌傷害時，這位「假閨蜜」都參與在其中，口口聲聲說要陪小甜甜度過，最後卻出賣了朋友，把對話截圖擷取給週刊，「在甜甜背後捅她一刀，而且這一刀最好能讓艾成事件重演」。

▲宋晉賢（右）小小甜甜13歲，今年24歲。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲閨密爆料小甜甜（左）因為老公領走10萬元生育補助，早在坐月子時就有離婚念頭。（圖／翻攝自宋先生臉書）
王瑞玲表示，假閨密說小甜甜氣尪領走10萬元生育津貼，真相是她根本不在乎這10萬元，奉獻給教會就超過10萬元，更在意的是宋先先為什麼進入教會後變得會撒謊，「不要以為跟著藝人，自己就真的會變成藝人」。她提醒操控國度事業的人，這起婚姻官司已經交給司法處理，「到時候潮水退了，就知道，誰沒穿褲子！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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