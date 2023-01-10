小甜甜假閨密爆料捅刀！前教友怒轟宋逸民：重演艾成事件
小甜甜與宋逸民教會風波越演越烈，繼她秀出保護令與律師信，表明不再回應後，老公宋先先不甘示弱，露臉接受媒體專訪，指老婆搞小動作想害他無法出庭，閨密好友也爆料指稱她2年多前坐月子時就想離婚，企圖營造她密謀離婚的形象，讓身為前教友的醫藥記者王瑞玲看不下去，怒轟牧師宋逸民等人：「你們在『藝起製造』第2個艾成事件嗎？真的是別人的囝死袂了（別人的小孩死不完）！」
記者江芷稜/綜合報導
王瑞玲表示，小甜甜表示進入司法程序後不再回應，宋先生和教友盧小姐卻出面受訪，反駁女方的指控，被教會利用來洗白「國度事業」，一直帶風向的抹黑小甜甜，「她什麼都沒說，國度事業卻可以不斷地自編自導自演！這早已不是討神喜悅的問題了，而是令人非常厭惡的行為！」
她揭密對週刊爆料的小甜甜閨密盧小姐，其實是位戲劇花妝師，擔任福音劇《幸福宅一起》的化妝師，從當初宋先生顧著打電動，讓小甜甜獨自承受一切，還被各種言語霸凌傷害時，這位「假閨蜜」都參與在其中，口口聲聲說要陪小甜甜度過，最後卻出賣了朋友，把對話截圖擷取給週刊，「在甜甜背後捅她一刀，而且這一刀最好能讓艾成事件重演」。
王瑞玲表示，假閨密說小甜甜氣尪領走10萬元生育津貼，真相是她根本不在乎這10萬元，奉獻給教會就超過10萬元，更在意的是宋先先為什麼進入教會後變得會撒謊，「不要以為跟著藝人，自己就真的會變成藝人」。她提醒操控國度事業的人，這起婚姻官司已經交給司法處理，「到時候潮水退了，就知道，誰沒穿褲子！」
※【NOWnews 今日新聞
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