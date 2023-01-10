萬華通緝犯拒檢！逃逸「衝撞員警」 熟睡中遭警狼狽逮捕
萬華分局西門町派出所員警，5日深夜23時30分許，在昆明街上攔查路旁紅線違停車輛時，車上駕駛不願出示證件，當員警進一步要求下車受檢時，駕駛竟然趁隙迅速駕車逃逸，並且擦撞站在車輛左側的2名員警，警方成立專案小組，查出該駕駛為侵佔罪通緝犯，並在7日清晨於華江堤外停車場，趁其熟睡時，將人順利逮捕。
編輯中心/綜合報導
警方表示，本月5日23時30分許，萬華分局西門町派出所巡邏警網在昆明街上攔查路旁紅線違停車輛時，駕駛無法出示證件，且對自己的個人資料皆無法如實回答，正當員警進一步要求下車時，駕駛突然駕車逃逸，還擦撞站在車輛左側的2名員警，導致員警跌倒在地，手腳擦挫傷。
警方立即成立專案小組追查，發現該名駕駛人為身背侵占等4條通緝的范姓通緝犯（29歲），犯嫌深知自己通緝身份，平時以旅館或車輛為家，藉以躲避警方查緝。
專案小組連日追查，最終在7日清晨5時許發現犯嫌車輛出現在長順街附近，警方研判犯嫌將車輛停在附近的華江堤外停車場休息，立即調派警力前往圍捕。
員警到場後發現車輛停在停車格內，左右兩側及後方都有車輛，立即利用環境優勢將警車阻擋在前方，防止犯嫌再駕車衝撞，隨後迅速將犯嫌拉下車，強勢壓制在地上銬逮捕，全案詢後依加重妨害公務、傷害罪移送偵辦，通緝部分解送該管地檢署歸案。（編輯：孫唯容）