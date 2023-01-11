花月嵐拉麵「醬油味增白濃」3口味合體 中友店開幕半價
「花月嵐」歡慶15週年，推出超狂「大蒜拳骨拉麵3DX」，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，豪邁搭配1.5球特製粗麵份量、加上叉燒肉與大片炙燒叉燒，並拌入花月嵐秘傳蒜醬，豐富滋味吃起來超過癮；還同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」。而台中中友百貨店即將於1/13(五)以全新店裝亮相，祭出開幕大蒜拳骨拉麵半價90元優惠。
記者蕭涵云/台北報導
源自日本的連鎖拉麵品牌「花月嵐」，開春為慶祝15週年，端出期間限定的「大蒜拳骨拉麵3DX」，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，以絕妙比例混搭的特製醬汁，是職人經過不斷研發，所得到的秘傳醬油37％＋鹽醬26％＋味增37％特調比例，首度在台亮相。相信對於吃過「花月嵐」的饕客們，是既熟悉又特別的滋味。
而且「大蒜拳骨拉麵3DX」直接豪邁搭配1.5球特製粗麵份量，不只基本2片叉燒、又再增加1片大片的炙燒叉燒，更拌入花月嵐秘傳蒜醬，打造豐富滋味。重口味的老饕們，如果嫌不夠過癮的話，當然還可以再搭配店內供應每日現做的「嗆辣韭菜」及鮮搾生大蒜，濃郁嗆香，層次更奔放。據業者表示，「花月嵐」在日本可是已經發揮到5DX，這次先引進「大蒜拳骨拉麵3DX」供台灣消費者嚐鮮。
「大蒜拳骨拉麵3DX」將於1/12(四)起，全台花月嵐門市期間限定販售3個月，每碗售價240元；而相當受鐵粉歡迎的「鐵板炒飯系列」，也將於1/12(四)同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」，上桌後由專人淋上特調鹽味醬汁並於桌邊拌炒入味，售價180元。而「花月嵐」台中中友百貨店，即將於1/13(五)以全新店裝亮相，開幕當天祭出「大蒜拳骨拉麵半價90元」優惠，11點起限額50名回饋。
「花月嵐」拉麵還與同集團餐飲品牌「燒丼株式會社」，攜手舉辦「福兔賀歲刮好運」新年刮刮樂活動，1/10起至花月嵐／燒丼，消費滿五百元即贈刮刮卡乙張；訂單內含指定飲料兩瓶(杯)，再加碼贈送乙張刮刮卡，（數量有限，贈完為止）。除了有免費大蒜拳骨拉麵、免費野郎燒豬丼等餐點優惠獎項，更有機會把最大獎12,000元旅遊金帶回家。