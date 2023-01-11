收錢留意！多縣市收到「序號全一樣」假鈔　災情擴大

花月嵐拉麵「醬油味增白濃」3口味合體　中友店開幕半價

▲「花月嵐」歡慶15週年，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，推出超狂「大蒜拳骨拉麵3DX」，豪邁搭配1.5球特製粗麵份量、加上叉燒肉與大片炙燒叉燒，並拌入花月嵐秘傳蒜醬，打造既熟悉又特別的豐富滋味；同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」。而全新店裝的台中中友百貨店1/13(五)開幕，祭出大蒜拳骨拉麵半價90元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「花月嵐」歡慶15週年，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，推出超狂「大蒜拳骨拉麵3DX」，豪邁搭配1.5球特製粗麵份量、加上叉燒肉與大片炙燒叉燒，並拌入花月嵐秘傳蒜醬，打造既熟悉又特別的豐富滋味；同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」。而全新店裝的台中中友百貨店1/13(五)開幕，祭出大蒜拳骨拉麵半價90元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

「花月嵐」歡慶15週年，推出超狂「大蒜拳骨拉麵3DX」，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，豪邁搭配1.5球特製粗麵份量、加上叉燒肉與大片炙燒叉燒，並拌入花月嵐秘傳蒜醬，豐富滋味吃起來超過癮；還同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」。而台中中友百貨店即將於1/13(五)以全新店裝亮相，祭出開幕大蒜拳骨拉麵半價90元優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
源自日本的連鎖拉麵品牌「花月嵐」，開春為慶祝15週年，端出期間限定的「大蒜拳骨拉麵3DX」，一次把招牌大蒜拳骨的醬油、味增、白濃3口味合體，以絕妙比例混搭的特製醬汁，是職人經過不斷研發，所得到的秘傳醬油37％＋鹽醬26％＋味增37％特調比例，首度在台亮相。相信對於吃過「花月嵐」的饕客們，是既熟悉又特別的滋味。

▲「大蒜拳骨拉麵3DX」1/12(四)上市，每碗售價240元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「大蒜拳骨拉麵3DX」1/12(四)上市，每碗售價240元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「大蒜拳骨拉麵3DX」搭配容易沾附湯汁的特製粗麵，還一次給到1.5球份量，連男生都能吃超飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「大蒜拳骨拉麵3DX」搭配容易沾附湯汁的特製粗麵，還一次給到1.5球份量，連男生都能吃超飽。（圖／記者蕭涵云攝）
而且「大蒜拳骨拉麵3DX」直接豪邁搭配1.5球特製粗麵份量，不只基本2片叉燒、又再增加1片大片的炙燒叉燒，更拌入花月嵐秘傳蒜醬，打造豐富滋味。重口味的老饕們，如果嫌不夠過癮的話，當然還可以再搭配店內供應每日現做的「嗆辣韭菜」及鮮搾生大蒜，濃郁嗆香，層次更奔放。據業者表示，「花月嵐」在日本可是已經發揮到5DX，這次先引進「大蒜拳骨拉麵3DX」供台灣消費者嚐鮮。

「大蒜拳骨拉麵3DX」將於1/12(四)起，全台花月嵐門市期間限定販售3個月，每碗售價240元；而相當受鐵粉歡迎的「鐵板炒飯系列」，也將於1/12(四)同步推出期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」，上桌後由專人淋上特調鹽味醬汁並於桌邊拌炒入味，售價180元。而「花月嵐」台中中友百貨店，即將於1/13(五)以全新店裝亮相，開幕當天祭出「大蒜拳骨拉麵半價90元」優惠，11點起限額50名回饋。

「花月嵐」拉麵還與同集團餐飲品牌「燒丼株式會社」，攜手舉辦「福兔賀歲刮好運」新年刮刮樂活動，1/10起至花月嵐／燒丼，消費滿五百元即贈刮刮卡乙張；訂單內含指定飲料兩瓶(杯)，再加碼贈送乙張刮刮卡，（數量有限，贈完為止）。除了有免費大蒜拳骨拉麵、免費野郎燒豬丼等餐點優惠獎項，更有機會把最大獎12,000元旅遊金帶回家。

▲期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」同步上市，售價180元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲期間限定「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」同步上市，售價180元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」，淋上特調鹽味醬汁、拌炒牛五花、金黃蛋液、白芝麻、蔥花。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「蔥鹽牛花五鐵板炒飯」，淋上特調鹽味醬汁、拌炒牛五花、金黃蛋液、白芝麻、蔥花。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「燒丼」與「花月嵐拉麵」攜手舉辦「福兔賀歲刮好運」新年刮刮樂活動，1/10起至燒丼／花月嵐，消費滿五百元即贈刮刮卡乙張，有機會把最大獎12,000元旅遊金帶回家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「花月嵐拉麵」與「燒丼」攜手舉辦「福兔賀歲刮好運」新年刮刮樂活動，1/10起至花月嵐／燒丼，消費滿五百元即贈刮刮卡乙張，有機會把最大獎12,000元旅遊金帶回家。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞新春吃「金迎招財堡」配買1送1　BT21陶瓷餐具開賣

Mister Donut草莓季「買6送3」　雪兔等9款甜甜圈超欠吃

2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」　GU曝開運四步驟

冠軍咖啡登台北101雲中城堡　88樓「天空興波」5大亮點曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀